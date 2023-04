Paula Mantero: “La salud municipal entró en un proceso de abandono y hay que revertirlo”

Tras el anuncio del Municipio de la aprobación de la licitación para la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud de Belisario Roldán por $193 millones, la concejal Paula Mantero señaló que “no hay médicos, no hay turnos, no hay insumos y la infraestructura de muchos Centros de Atención Primaria está en un estado lamentable».

«No se cubren las guardias, y la respuesta de la Secretaría de Salud es que los médicos no quieren trabajar o no quieren tomar guardias. No hay gestión, y no se resuelven los problemas de los vecinos”, sostuvo, en la misma línea que el presidente de la comisión de Salud del HCD, Roberto Gandolfi.

La concejal recordó que “con la comisión de salud pública del Concejo Deliberante recorrimos la sala del Barrio Serena. Goteras en los techos, falta de picaportes, especialidades médicas que no se cubren, fueron solo una parte de los reclamos que nos acercaron. Y lo mismo que vemos en Serena sucede en cada uno de los más de 30 centros de atención primaria de la salud”, y agregó “todos los días en distintos barrios los vecinos nos dicen que no hay turnos, que la aplicación no funciona, que no pueden hacerse estudios en el CEMA. ¿Puede una persona esperar un año para que lo atiendan por un problema de salud que tiene hoy?”.

«Mar del Plata sigue sumando abandonos. La sala de Salud en Serena refleja lo que pasa en la biblioteca municipal o lo que vemos en nuestro Estadio Mundialista semi-clausurado. Cuando no hay gestión, cuando solo se dice y nada se hace, el abandono se multiplica”, agregó Mantero.

“Durante la gestión de Acción Marplatense se intervinieron, construyendo o remodelando, 23 centros de salud. Estaban a nuevo. Sólo había que realizar tareas de mantenimiento, pero no se hacen” y añadió “es posible una política pública de salud, con un presupuesto acorde y que se ejecute, y sobre todo con un gobierno municipal que ponga la salud como una prioridad, y no es lo que sucede”

Respecto de las problemáticas en salud mental, Mantero recordó “la Secretaria Bernabei nos dijo, cuando vino a explicar el presupuesto, que la prioridad de este año iba a ser la salud mental. Pero no hay psicólogos, no hay psiquiatras ni una gestión que se haga cargo”.

Para finalizar la concejal remarcó “el sistema de salud está en crisis. No se ejecuta el presupuesto, falta gestión y faltan profesionales. Todo lo que describimos es la definición de una emergencia sanitaria, que entendemos que debiera declararse”.

Comentarios

comentarios