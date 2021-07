Paula Mantero “Las bibliotecas son parte del acceso a la educación”

La concejal de Acción Marplatense solicitó al ejecutivo que se reabran las bibliotecas municipales, que permanecen cerradas desde el inicio de las medidas por la pandemia de coronavirus. “Se volvió a la presencialidad en las escuelas y se habilitaron los centros culturales. No hay motivos que justifiquen que las bibliotecas permanezcan cerradas” señaló Mantero

La concejal explicó que “para muchos vecinos y vecinas concurrir a la biblioteca del barrio significa la posibilidad de acercarse a la lectura, ya que no cuentan con los medios económicos para poder adquirir los libros” y continuó “son espacios culturales, educativos e informativos que cumplen un rol fundamental, y no se comprende por qué no se habilita el retiro y devolución de material bibliográfico”

En marzo de este año el Consejo Federal de Educación aprobó el Protocolo para las Bibliotecas Escolares, que fue elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecarias (IFLA)

“En el protocolo que se estableció para las bibliotecas escolares se dispone una modalidad de funcionamiento y un requerimiento de insumos similar al de otras dependencias municipales que hoy cuentan con atención al público en forma presencial, como trabajar con un sistema de turnos o realizar cuarentena del material bibliográfico por 48 horas” agregó Mantero.

Para finalizar remarcó que “las bibliotecas cumplen un rol cultural y educativo en los barrios de la ciudad, son la posibilidad de los vecinos y vecinas de acercarse a la lectura. Por eso pedimos al ejecutivo que se autorice la apertura de las Bibliotecas Municipales y que se apruebe el protocolo que consideren adecuado para su funcionamiento”.

