Paula Mantero: “Los cementerios son una muestra más del abandono en nuestra ciudad”

“Llegamos a esta instancia luego de muchas denuncias, pedidos y comunicaciones que no tuvieron respuesta” señaló la concejal Mantero explicó que “el detonante que nos convocó hoy fue la profanación de las bóvedas del Cementerio Parque, pero no es ni el único hecho de inseguridad, ni la única muestra de la falta de gestión en los cementerios. Mientras el presidente del EMSUR dice que son hechos aislados, sabemos que no lo son. Hoy confirmó que desde que inició la gestión 324 bóvedas fueron vandalizadas, y no tienen registro de cuándo sucedió”.

La concejal se refirió a los pedidos que se han presentado desde el Bloque de Acción Marplatense respecto del estado de los cementerios “desde nuestro bloque venimos denunciando la falta de mantenimiento, la falta de obras y de personal. No se asegura el corte de pasto, hay filtraciones en los sectores de nichos y las bóvedas se vandalizan permanentemente” y continuó “Preguntamos por qué no se retomaron los horarios previos a la pandemia, y por qué el teléfono del Cementerio Parque se encuentra fuera de servicio”.

Para finalizar, Mantero remarcó que “el abandono y la desidia son la constante. No hay obras, no hay mantenimiento, no hay personal para custodiar los cementerios, no hay cámaras de seguridad, en definitiva, no hay gestión”.

