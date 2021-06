Paula Mantero: “No queda claro el rol del estado municipal”

Frente a las bajas temperaturas y el incremento de la población en situación de calle, desde del bloque de Acción Marplatense solicitaron informes acerca de las acciones previstas desde el ejecutivo municipal para asistir a las personas en situación de calle “apoyamos el trabajo que realiza la iglesia en nuestra ciudad, con los dispositivos que ya conocemos como el Hogar de Nazaret o la noche de la caridad, y también su nueva iniciativa de alquilar un hotel. Lo que vemos es que se está cumpliendo un rol que debería tomar el municipio” señaló la concejal

Mantero remarcó que “por la pandemia de coronavirus la situación económica se ha deteriorado y se han incrementado los niveles de pobreza e indigencia, llevando también a un aumento de las personas en situación de calle. Las bajísimas temperaturas que estamos atravesando nos llevan a preguntar cuáles son las acciones que el área de Desarrollo Social está previendo. Se alquilan hoteles para aislamientos por covid, pero no tenemos información acerca de los paradores que va a disponer el municipio” y continuó “el trabajo realizado desde la Iglesia y desde otras organizaciones no gubernamentales es muy importante, pero no reemplaza la responsabilidad del estado municipal”

En los últimos días se conoció la iniciativa del Obispado de Mar del Plata de alquilar un hotel para brindar alojamiento a personas en situación de calle en la zona céntrica de la ciudad. Asimismo, se difundió una colecta de dinero para que marplatenses colaboren para poder llevar adelante esta propuesta. Desde el obispado afirmaron que esperaban contar con el apoyo de los distintos estamentos de gobierno.

“Lo que estamos preguntando es cuál es la política sociosanitaria prevista desde el ejecutivo municipal. Lo hacemos porque sabemos que se requiere planificación, un programa articulado, que durante los ocho años en el gobierno de Acción Marplatense desarrollamos a través del Operativo Frío. Hoy estamos pidiendo información acerca de cuántos paradores hay, que capacidad tienen, si piensan abrir nuevos. También preguntamos si existen convenios con ONGs de la ciudad para la asistencia de estas personas” explicó la concejal.

Para finalizar, Mantero subrayó “Las organizaciones no gubernamentales y la Iglesia cumplen un rol social fundamental, pero no pueden ser los responsables de asistir y resolver una situación que es responsabilidad del estado. En un contexto de pandemia, con temperaturas extremadamente bajas y una población en situación de calle que aumenta, no queda claro cuál es el rol del ejecutivo municipal”.

