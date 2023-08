Peces Raros presenta Desconfiguración Vol.3

«Desconfiguración” es el nombre a través del cual Peces Raros presenta los remixes de sus álbumes. Son lanzamientos interinos entre discos, en formato EP, donde subrayan su vínculo con la escena de la música electrónica más pura.

«Desconfiguración Vol.3», es un trabajo donde cinco de los productores más sobresalientes del techno nacional actual nos dan su interpretación de las canciones del disco «Dogma» (último álbum de estudio de la banda).

El EP está compuesto por 4 tracks:

– Fabulaciones (Emiliano Demarco & Abuk remix)

– Infieles (Brigado Crew remix)

– Insuficiente (Agustín Giri remix)

– Aluminio (Desiree Nemcik remix)

Los remixes de Peces Raros son miradas nocturnas sobre las canciones de estudio, reinterpretaciones creadas para las pistas de baile. En ocasiones anteriores han encontrado asidero (o «support» en la jerga electrónica) en las bandejas de DJs reconocidos a escala mundial: Hernan Cattáneo, Nick Warren y Tale Of Us son algunos de los artistas que pincharon estas reversiones.

Este Vol. 3 propone un acercamiento más profundo a la escena del techno melódico, sonido imperante en la electrónica global de los últimos años, y es un cierre simbólico a la etapa «Dogma» de Peces Raros.

ACTUALIDAD / DOGMA TOUR

Luego del reciente lanzamiento de “Vivo Ilusiones” -en vivo desde el C. Art Media, y conformado por su último single “cerca” y “cicuta” feat Trueno- Peces Raros se prepara para dar un cierre a Dogma Tour con dos shows en el Estadio Obras Sanitarias (CABA) los días viernes 6 (entradas disponibles a través de sistema Livepass) y el sábado 7 de octubre (entradas agotadas).

La banda transita un año de gran crecimiento, participando en los festivales más importantes del país, doble sold out en Complejo Art Media (caba), una segunda gira por Mexico y una primera y exitosa gira por España que la llevó por los festivales más fuertes del verano como Río Babel, Pirineos, Crüilla, Bella, Low, Sonorama -entre otros- y venues como Razzmatazz de Barcelona con un sold out inesperado; compartiendo line up con artistas como Jamiroquai (Crüilla) así como abriendo el show de los míticos alemanes Kraftwerk (Pirineos Sur).

En 2023 también editaron “Dogma” en formato vinilo (Gonna Go Records), disponible para su compra en la tienda https://tiendagonnago.com.ar/

PECES RAROS

Integrada por Lucio Consolo y Marco Viera, Peces Raros nació y se consolidó en La Plata, Buenos Aires, Argentina en el año 2014. El sonido de la banda, atravesado por sintetizadores, guitarras y texturas electrónicas, es impulsado por el deseo de hacer bailar a la gente. Lo orgánico y lo digital se mezclan de tal forma en la propuesta sonora del dúo. Peces Raros propone un show en continuo modo set, que dialoga de manera transversal con las formas propias de la era digital, mezclando las raíces de la canción con el lenguaje de las máquinas.

DISCOGRAFÍA:

No, Gracias (LP, 2014)

Parte de un Mal Sueño (LP, 2016)

Anestesia (LP, 2018)

Desconfiguración (EP, 2018)

Peces Raros (Vivo Buenos Aires) (EP, 2020)

Desconfiguración, Vol. II (EP, 2020)

Dogma (LP, 2021)

Vivo Ilusiones (EP, 2023)

