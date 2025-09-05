PEDRO AZNAR 5.0 – 50 AÑOS DE MÚSICA en Mar del Plata

11 de octubre – Teatro Radio City (Mar del Plata)

El consagrado músico argentino Pedro Aznar sigue celebrando medio siglo de carrera con una nueva gira que lo llevará a recorrer Argentina y Chile, presentando un repertorio renovado elegido por su público a través de las redes sociales, que incluye grandes éxitos de su extensa trayectoria.

Después de haber recorrido todo el país, Europa y Latinoamérica con la gira histórica “Pedro Aznar 5.0 – 50 Años de Música”, el artista llegará a Mar del Plata para ofrecer un nuevo concierto único, reflejando una vida de música que también define parte de nuestra identidad cultural en cada canción.

Un legado que atraviesa generaciones

La carrera de Pedro Aznar abarca varias generaciones, que han vivido junto a su repertorio y lo han convertido en un pilar irremplazable de la música popular argentina. Su impacto no sólo en el país sino también a nivel internacional da cuenta de un valioso legado que todavía sigue creciendo.

Un poco de historia…

Pedro Aznar fue integrante de los grupos Madre Atómica, Álas, Serú Girán y Pat Metheny Group.

Fue convocado por innumerables artistas con quienes ha grabado, producido y compartido escenario: Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Páez, Leda Valladares, Lila Downs, Pablo Milanés, Caetano Veloso, Jairo, Soda Stereo, Joan Manuel Serrat, Gal Costa, León Gieco, Roger Waters y Shakira, entre muchos otros.

Ganó tres Premios Grammy a la “Mejor performance de jazz contemporáneo” junto al Pat Metheny Group.

Compuso música para cine (Eliseo Subiela, Javier Torre, Néstor Montalbano, entre otros) recibiendo varios Premios Cóndor de Plata, además de musicalizar obras de teatro y danza.

Cuenta con 22 discos solistas y más de 100 junto a otros artistas. Grabó con Charly García los discos Tango y Tango 4. Con Shakira co-produjo canciones para El amor en tiempos de cólera y con Roger Waters participó de la Fundación Alas junto a Gustavo Cerati.

También es autor de los libros de poemas Prueba de Fuego y Dos Pasajes a la Noche.

Reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, recibió además Premios Konex, Gardel, Clarín y Grammy, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música de habla hispana.

