“Perdemos docentes por goteo”: aseguran que cada vez hay más renuncias y pedidos de licencia en la Unmdp

Así lo reconoció el secretario académico, Daniel Reynoso. Según dijo, muchos profesionales “abandonaron la posibilidad de que la Universidad sea su primer empleo”.

Hace exactamente un año, Daniel Reynoso, el secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata advirtió a Mi8 que -producto de la falta de aumentos salariales y frente al desfinanciamiento del sistema nacional- muchos docentes dejaron de elegir a la Unmdp como lugar de trabajo.

La situación, 365 días después, no mejoró: empeoró. Y según el profesional, “cada vez son más los docentes que renuncian o piden licencias sin goce de sueldo” en búsqueda de otras salidas económicas.

“Las condiciones siguen sin ser las mejoras, incluso empeoraron. Y de la misma forma que pasaba el año pasado, la salida de docentes e investigadores es una constante, por goteo. Notamos que va en aumento la renuncia, pero sobre todo la licencia, que es un pedido muy concreto en el último tiempo”, indicó Reynoso.

Sobre los motivos de esas licencias, el académico señaló: “En muchos casos, las licencias son el modo de esperar a ver si algo cambia en la Universidad. Muchos docentes apuestan a la Universidad, pero hoy sinceramente las condiciones no son las que se necesitan o se merecen. Igual, la expectativa siempre es que la situación mejore, aunque por ahora no está pasando”, deslizó Reynoso.

La planta profesional de la Universidad se compone de 4600 docentes y 5000 cargos, ya que algunos docentes tienen más de un cargo.

Carreras nuevas, “pendientes”

La falta de presupuesto actualizado para la Universidad tiene un sinfín de consecuencias, todas negativas. Una de las más importantes es la imposibilidad de avanzar en la apertura de nuevas ofertas académicas.



En esa situación, con dos tecnicaturas pendientes, está la Unmdp. Por un lado, la formación para auxiliar del Poder Judicial, y por el otro, la tecnicatura en Protección de Datos. “Las dos son formaciones de la Facultad de Derecho que están pendientes de aprobación y con necesidad de presupuesto”, explicó Reynoso.

Sobre si considera posible alguna forma alternativa de poner esas formaciones al servicio de la comunidad, el funcionario fue claro: “Nosotros ya tenemos todo presentado. Si sale algún tipo de autorización, veremos la forma de implementarlas. Pero lo cierto es que hoy, la ley de ampliación del presupuesto no se está implementado. Entonces, sinceramente, lo vemos dificultoso”, completó.

