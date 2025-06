Pesca de langostino, sin acuerdo: sindicatos no aceptan la rebaja salarial y los barcos no zarpan

Dirigentes del Somu, el Simape y demás gremios marítimos se reunieron con las cámaras empresarias en Capital Humano. No habrá una próxima audiencia y siguen las negociaciones.

En el marco de una audiencia en la sede del Ministerio de Capital Humano, los sectores empresarios y los gremios pesqueros, entre los que había representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), no llegaron a un acuerdo por el pedido de una reducción de un 30% de los salarios de los trabajadores de buques congeladores que se dedican a la zafra del langostino.

«No hubo acuerdo, todos los gremios manifestamos en conjunto a la no baja salarial. No habrá una próxima audiencia y tampoco una medida de fuerza, porque esto es un lockout patronal», expresó el secretario general del Simape, Pablo Trueba, presente en la audiencia.

La parte empresarial solicitó «readecuar el negocio de la pesca del langostino procesado a bordo como única alternativa para retomar la actividad en condiciones económicamente viables para todos los involucrados». Justificaron su postura en que «los costos laborales del personal embarcado representan un 60% del costo de producción total«.

Las cámaras empresarias sostuvieron que buscan un acuerdo conciliatorio que «permita la salida a la pesca de forma sostenible con el consecuente mantenimiento de la paz social» en ciudades cuya actividad económica depende en forma directa de la pesca y solicitaron a los gremios rever la postura que adoptaron.

Los sindicalistas, entre los que se encontraba el secretario general del Simape Mar del Plata, Oscar Bravo, se opusieron y rechazaron rotundamente una reducción de los salarios y exigieron que los empresarios aseguren a los obreros marítimos dedicados a la pesca del langostino que eso no ocurrirá.

«Es absolutamente falso que el personal embarcado represente el 60% del costo total de la producción, el nivel de temeridad e inverosimilitud de la manifestación vertida nos exime de mayores comentarios», sostuvieron los gremialistas. Por otra parte, manifestaron que repudian la «maniobra extorsiva» de las cámaras, reflejadas en frases del tipo “como única alternativa para retomar la actividad en condiciones satisfactorias para todos los involucrados”.

«No existe ninguna posibilidad de modificación de los convenios colectivos de trabajo (CCT) vigentes», dejaron en claro.

Los empresarios rechazaron las acusaciones de los sindicatos acerca de prácticas extorsivas. Por otra parte, llamaron a «acudir a un análisis profesional y diligente de las cuestiones económicas y laborales planteadas, y sus consecuencias».

Desde Capital Humano instaron a mantener los canales de diálogo en forma privada y de forma pacífica, y que informen los avances en las negociaciones. No habrá una nueva audiencia y los gremios descartaron una medida de fuerza, pero mientras tanto los buques congeladores no saldrán a la zafra del langostino hasta que se alcance un acuerdo.

