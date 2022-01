Petroleras: Greenpeace junto a diversas organizaciones presentaron un amparo y una cautelar contra el Estado

Las organizaciones Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, Asociación de Surf Necochea Quequén, la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar), Ecos de Mar, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace presentaron una acción de amparo y medida cautelar contra el Estado argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación por la autorización de las operaciones de exploración offshore en el mar Argentino. Fue presentada hoy en el Juzgado Federal nro. 2, de la ciudad de Mar del Plata.

Las organizaciones demandan que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 436/2021, que aprueba la realización del proyecto de exploración sísmica en los bloques CAN 100, 108 y 114, por su afectación al mar, la biodiversidad y el clima.

“Realizamos esta demanda climática porque es fundamental para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Abrir una nueva frontera petrolera en el Mar Argentino viola legislaciones nacionales e internacionales y contradice los compromisos climáticos adquiridos. Continuar invirtiendo en hidrocarburos no hace más que profundizar la emergencia climática que ya estamos atravesando y vulnerar gravemente el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano”, manifestaron.

La exploración sísmica, la primera etapa para la explotación offshore, funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy potentes y provocan un impacto en más de 300.000 km2, una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires. Esta práctica es muy dañina para el Mar Argentino ya que impacta sobre su biodiversidad, como la ballena franca austral, delfines, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestos a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento.

De acuerdo a lo manifestado en el escrito, será la primera vez que la perforación hidrocarburífera offshore se realice en aguas profundas y ultra profundas en el Mar Argentino, lo que implica actividad a 4000 metros de profundidad en una zona donde confluyen las corrientes de Malvinas y de Brasil, área de fuertes corrientes lo que implica un gran desafío por las condiciones oceanográficas y meteorológicas. Por ende, aportarán mayor dificultad en la operación y aumentará el riesgo de accidentes también. A eso se le suma la falta de experiencia local en este tipo de perforaciones.

Recientemente, el Ministerio de Ambiente confirmó que existen otras 14 solicitudes en curso para realizar sísmica y perforaciones exploratorias en bloques otorgados en la primera ronda de licitaciones, algunos adjudicados anteriormente e incluso sobre otros que quedaron desiertos de esta ronda.

Las solicitudes corresponden a 23 bloques: 15 de la Cuenca Argentina Norte, 4 de la Cuenca Austral y 4 de la Cuenca Malvinas Oeste. Esto implica un total de 135.000 km2, es decir una superficie equivalente a Santa Fe. Esto incluye los tres bloques petroleros (CAN 100, 108 y 114) donde la empresa de capitales noruegos Equinor tiene autorización para perforar este año en sociedad con Shell e YPF, y que abarcan 24500 Km2, similar a la superficie de Tucumán.

Los bloques en exploración CAN 100, CAN 108 y CAN 114 se superponen con el Talud, área prioritaria para la conservación de la biodiversidad. De ella dependen la pesca y el turismo en gran parte de la costa atlántica a lo largo de toda la Patagonia.

Dentro de la zona de influencia de las cuencas Argentina Norte, Colorado, Claromecó y del Salado (las cercanas a la provincia de Buenos Aires, Río Negro y norte de Chubut) encontramos tres áreas que han sido identificadas para ser declaradas en el futuro Áreas Marinas Protegidas (AMP), Rincón, Frente Plataforma y Sistema Marino del Río de la Plata.

Fuente: Greenpeace

Comentarios

comentarios