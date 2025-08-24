Pickleball: dos marplatenses clasificaron al Mundial de Estados Unidos

Fernando Zurita y Matías Hondeville ganaron las etapas previas en Rosario y Buenos Aires para sacar pasaje a la máxima cita

Los deportistas marplatenses Matías Hondeville y Fernando Zurita ganaron las etapas clasificatorias en Rosario y Buenos Aires para sacar pasaje a la máxima cita del pickleball, el Mundial que se jugará en octubre en Miami, Estados Unidos.

En 2024, la pareja pudo participar de la máxima cita para este deporte que se encuentra en pleno crecimiento, que se disputó en Perú. En esta ocasión, el certamen se jugará en el norte del continente americano.

El camino para la dupla Hondeville – Zurita comenzó con el Clasificatorio a la Selección Nacional en Rosario 2025, donde por la fase de grupos vencieron claramente a las duplas de Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero, en cuartos de final eliminaron a una pareja de Buenos Aires y en semis a una dupla marplatense (Galati – Petagna). En la final, en un partido más parejo, superaron 21-16 a De Francesco – Cillis de Buenos Aires.

En el segundo certamen, disputado en San Isidro, por la fase clasificatoria superaron a parejas de Buenos Aires, Chivilcoy y Tucumán, en cuartos de final a un binomio de La Plata, en semis a Valdez – Oubiña de Buenos Aires y en la final a Malbrán – Oviedo de La Plata por 21-15.

Fuente: Ahora Mar del Plata

