Piden declarar la Emergencia del Transporte público de pasajeros en Mar del Plata

La Cámara de Empresas del Transporte (CAMETAP) público de pasajeros de Mar del Plata elevó al Honorable Concejo Deliberante el pedido formal para que se declare la Emergencia del Transporte en el partido de General Pueyrredon. «La atípica temporada estival vivida en este 2021, arrojó como corolario una caída en los pasajeros, comparándola con las últimos dos veranos, del orden del 60%», señalaron.

«En representación de los intereses de las firmas concesionarias del transporte urbano colectivo de pasajeros del Partido de General Pueyrredón, me dirijo al Honorable Concejo Deliberante con el objeto de solicitarle que, en ejercicio de las atribuciones contempladas por los arts. 25 y 27 inc. 22 del Decreto Ley N° 6.769/58 , proceda a declarar el «Estado de Emergencia» del servicio público referido, al existir, en la actualidad, circunstancias de «extraordinaria fuerza mayor»(Pandemia Mundial) que, de no emitirse dicha declaración y adoptarse, en el marco excepcional de la misma, medidas de asistencia que nos permitan prestar la actividad servicial en los términos requeridos por el pliego de bases y condiciones aprobado por la Ordenanza N° 16.789/05, provocarán el quebrantamiento de la ecuación económico financiera que rige al contrato de concesión y afectarán, indirectamente, la continuidad, regularidad, obligatoriedad, calidad y eficiencia de la prestación involucrada», comienza textual, el escrito entregado al Presidente del HCD.

En la documentación a la que tuvo acceso El Marplatense, se detalla que la merma de usuarios, la insuficiente ayuda del Estado y el incremento de los costos en los últimos meses, provocaron un desfasaje y «resulta indispensable para el mantenimiento de la continuidad de la ejecución de este contrato de concesión de servicio público que, previa declaración de emergencia de la actividad, se autorice al Poder Ejecutivo Municipal a readecuar temporalmente las cláusulas y condiciones contractuales a fin de poder rediseñar el sistema público de transporte de pasajeros», señalaron.

«La declaración de la Emergencia del Servicio Público Colectivo de Transporte de pasajeros -agregan-se corresponde con la crisis sanitaria mundial ocasionada por el virus “COVID-19” que, justamente, facultó al Estado Nacional a poner en ejercicio el denominado “Poder de Policía de Emergencia” y, con ello, a instaurar un prolongado (y aún vigente) aislamiento social caracterizado por fuertes restricciones a la libertad de tránsito».

Y agrega: «dichas restricciones han provocado una abrupta caída en la cantidad de pasajeros transportados desde el mes de marzo de 2020 hasta la actualidad. Cabe recordar las empresas de servicio publico, no pueden estar sometidas a dos jurisdicciones, por los tanto la resoluciones nacionales son se aplicación para las empresas nacionales y constituyen recomendaciones para las autoridades de otras jurisdicciones. Tanto la provincia (Ley 16378/57) y los Municipios (la Ley 7466 Art. 2°) definen el objetivo político y la obligatoriedad de la Autoridad de “asegurar su economía, continuidad y eficiencia”.

Entre los argumentos esgrimidos se destaca que «entre las medidas que se adoptaron para mitigar el contagio masivo y la propagación de dicha enfermedad con su correlativo impacto sanitario, se emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 que dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de la población, con la consecuente prohibición de circulación; pero excluyó del mismo a las llamadas “actividades esenciales”.

Para la CAMETAP, «la situación descripta en el anterior parágrafo empeoró considerablemente toda vez que los concesionarios de la referida actividad, además de verse obligados a trasladar únicamente a las personas que desarrollaban actividades esenciales, tuvieron que agregar unidades de transporte, produciendo nuevos impacto negativos en el IPK, para que todas y cada una de ellas fueran sentadas en un asiento, sin cobrar más que la tarifa que venían cobrando como contraprestación y al valor tarifario vigente con parámetros normales de uso».

En otro de los párrafos y señalando la situación actual, los empresarios señalaron que «para peor aún, el día 12 de Noviembre del 2020 el Ministro de Transporte de la Nación dictó la Resolución N° 259/20 por la que sustituyó el art. 1 de la Resolución N° 64/20 y estableció, al igual que lo hacía la misma, que los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros deberían circular con una cantidad de pasajeros que no superara la capacidad de asientos disponibles y agregó que, a los fines de cumplir con dicha medida, las empresas prestatarias de los servicios involucrados deberían garantizar la máxima frecuencia de los servicios“…tomando en cuenta la disponibilidad de vehículos y personal de conducción habilitados…” .

«El desequilibrio económico-financiero del contrato de concesión se ahondó aún más con la sanción del Decreto N° 814/20 cuyo art. 25 previó la posibilidad de reanudar las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales según los parámetros predeterminados por las Resoluciones N° 364/20 y N° 370/20 del Consejo Federal de Educación y, a los fines que hacen a esta presentación, exceptuó de la prohibición del uso del servicio público de transporte urbano de pasajeros a los alumnos que debieran utilizarlo para concurrir a las clases que se reanudaran».

«Las acumulaciones de medidas estatales limitantes de la libre circulación -agregaron-, junto a las decisiones de cada ciudadano de evitar las aglomeraciones en lugares cerrados (como por ejemplo el interior de un automóvil colectivo), generaron una abrupta caída de los pasajeros transportados y, por ende, de la recaudación, dejando expuesto un quebrantamiento del equilibrio en la ecuación económica financiera sin precedentes. Este brusco derrumbe en el nivel de actividad en el cual nos vimos inmersos, que se traduce en el mayor descenso que se haya sufrido en la historia del sector, llegó al punto máximo del 90% duramente los primeros meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio».

«En la actualidad, el servicio público concesionado objeto del presente reclamo se encuentra funcionando en un 40% de su nivel de actividad “normal” (entendiéndose como habitual a los pasajeros transportados del año 2019)», manifestaron en la nota.

«El cuadro que se presenta a continuación resume el estado de la situación descripta: Previo a la pandemia, ya la carga de pasajeros venía sufriendo un decremento difícil de soslayar, ya que si comparamos Enero y Febrero del 2020 versus los mismos meses del año anterior (2019), la merma se muestra en un promedio del 7%. Durante los primeros meses del aislamiento más severo, la caída en la cantidad de pasajeros transportados promedió el 85%. Si comparamos el período Abril a Diciembre del 2020, con su correlato 2019, la caída promedio fue del 74%. La atípica temporada estival vivida en este 2021, arrojó como corolario una caída en los pasajeros, comparándola con las últimos dos veranos, del orden del 60%».

Se recuerda que la CAMETAP elevó el pedido de readecuación de la tarifa plana de transporte mientras en la comisión de Legislación comenzó este lunes el tratamiento del Expediente que busca un aprobar un nuevo Pliego del Transporte para General Pueyrredon.

