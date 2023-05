Piden que la fuerza especial de la policía se instale en Libertad y Tandil

Así lo solicitó el Frente de Todos al Ejecutivo Municipal para brindar seguridad a la zona. El objetivo es que la UTOI se instale en el predio municipal para trabajar en el lugar y no en un centro educativo como pretende la Secretaría de Seguridad de Montenegro.

El Bloque del Frente de Todos propuso que la nueva Unidad Táctica de Intervenciones Inmediatas (UTOI), fuerza especial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se instale en el predio municipal de Libertad y Tandil, decisión que le reclamó a la coordinación de la seguridad en Mar del Plata, que le corresponde a la secretaría correspondiente del gobierno de Guillermo Montenegro.

“La seguridad es una prioridad de los marplatenses y batanenses, como lo son la educación y la salud, y la gestión de un gobierno municipal tiene la obligación de buscar y encontrar soluciones para estos aspectos fundamentales de la vida de la comunidad, y no, en cambio, solo correr los problemas de lugar”, expresó el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, vicepresidente de la Comisión de Seguridad del HCD.

“Desde el bloque del Frente de Todos proponemos justamente una solución a lo que no tiene que ser un problema, decimos que la UTOI puede y debe instalarse en el predio que la Municipalidad tiene en Libertad y Tandil, y no como decidió el gobierno de Montenegro, que se ubique en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) en el barrio Malvinas Argentinas, no muy lejos de allí”, agregó el edil. “Eso ya lo expresamos muy claramente en el proyecto de resolución sobre el tema que presentó la concejala Verónica Lagos”, añadió Amalfitano.

