Piden reducir la distancia entre alumnos para pensar en una presencialidad plena en Mar del Plata

Desde un primero momento, el Gobierno provincial indicó que el regreso a clases presenciales se realizará de manera progresiva, en etapas, en el momento y en los distritos que dispongan las autoridades del territorio bonaerense de acuerdo con la evaluación de riesgo epidemiológico que realicen las autoridades sanitarias y educativas competentes.

El Plan Jurisdiccional para este regreso contempla varias pautas y entre ellas se destacan la organizacionales que indican que debe realizarse en grupos reducidos con distanciamiento social. División de secciones de estudiantes en tantos subgrupos como sean necesarios hasta cubrir el cumplimiento del distanciamiento prescripto por la autoridad sanitaria: 2 metros en espacios comunes y 1,5 metros en el aula, siempre y cuando se cumplan las medidas adicionales de higiene, protección, limpieza y ventilación de los espacios.

Mientras que en el caso de nivel Inicial, de acuerdo al Protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación, se mantendrá una distancia de 2 metros en el aula entre estudiantes y docentes.

Al respecto a estas cuestiones, referidas al regreso a clases presenciales en Mar del Plata, el ex secretario de Educación municipal, Luis Distéfano, manifestó que «es un aliciente haber podido sumar unas horas más a la jornada escolar. Pero seguimos estando al 50% porque los contenidos que trabajamos en las escuelas son prioritarios y no la totalidad. Tener una presencialidad combinada en la mayoría de las escuelas, no es lo ideal. Seguir sumando para alcanzar la mayor presencialidad posible genera que los chicos no solo van a tener mayor contenido sino también todo lo que genera la escuela a través de las intervenciones sobre situaciones terribles que viven nuestros alumnos en sus hogar. No sólo es lo que académico, por eso espero que esto se revierta y tengamos mayor presencialidad».

«Esto habría que plantearlo en el 2020 porque se sabía el impacto que iba a tener a lo largo de los años», añadió.

«Respetando la distancia, modificando el plan jurisdiccional, que exige dos metros por cada alumno, y lográramos llevarlo a un metro, más el uso de barbijo todo el tiempo, permitiría tener más alumnos en presencialidad», indicó Distéfano en conversación con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

«Hay un modelo de plan jurisdiccional que es de asistencia programada, que permite ir rotando a los alumnos que faltan para generar más días de presencialidad, lo cual funciona bien. Con algunas modificaciones, en agosto estaríamos con la posibilidad de sumar más alumnos y con el plan de vacunación avanzado, pensar en un último trimestre con la presencialidad normal», subrayó el ex funcionario municipal.

La modificación del Plan Jurisdiccional, según Distéfano sería un gran avance para la presencialidad plena. «El tamaño de las aulas de Mar del Plata en particular, al pedir dos metros de distancia entre alumnos, reduce la cantidad de presencialidad. Por eso, llevar la distancia a un metro sería un gran avance para tener más chicos. Sería un paso previo a la presencialidad plena», explicó.

FUENTE: El Marplatense

