Pizzas y empanadas baratas en Mar del Plata: la lista de locales que tendrán promociones

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) confirmó la edición 2025 de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, el clásico evento gastronómico que se realizará el próximo martes 16 de septiembre en Mar del Plata, y las principales ciudades del país, con múltiples sedes y propuestas para todos los gustos.

Como en años anteriores, distintos locales gastronómicos ofrecerán sus productos a mitad de precio, una promoción que ya se convirtió en tradición y que busca que “todos puedan disfrutar de estas comidas que tienen un lugar muy especial en el corazón de los argentinos”, según señalaron desde la organización.

Desde APYCE se encuentran en plena etapa de adhesión de comercios marplatenses que quieran sumarse a la jornada, que se perfila nuevamente como uno de los eventos más importantes del calendario gastronómico nacional.

En esta ocasión, al igual que el año pasado, cada local establecerá las variedades de pizzas y empanadas que bonificarán al 50% en pizzas y 3 x 2 en empanadas. Los clientes accederán a un mapa interactivo para que puedan visualizar los locales adheridos y sus promociones.

En el evento organizado por la Asociación de Pizzerías, Casas de Empanadas y actividades afines, el 2023 fue récord: se anotaron 1300 pizzerías, se realizaron 2310 promociones y el sitio registró 100 mil visitas.

Los locales adheridos

Las Palmeras (Fortunato de la Plaza y Einstein)

La maga (Güemes 2221)

Olivia (Jacinto Peralta Ramos 1073)

Kentuky (Catamarca y Libertad)

Empanadas mayoristas (Luro 4264)

Vía Sara (Dorrego y Necochea)

Rabona (Constitución 4293, Castelli 1474, Córdoba 3502)

Hell’s Pizza (Castelli 1398)

Del Virrey (Alberti 2674)

Timoteo (Constitución 5371, Alberti 2266)

Parliamo (Constitución 4756, Rivadavia 3050 local 119, Roca 1272, Edison 2247)

Doña Rosita (Jara 1372)

Tomasso (Luro 4264, Entre Ríos 1942)

Stooges (Dorrego 3970)

La musa (Catamarca 825, Constitución 4181, 12 de Octubre 3139, Peña 3990, Santiago del Estero 3475, Edison 2645)

Pizza y Plancha (San Juan y Brandsen)

La Esquina de Güemes (Güemes 2606)

Che Picadas (Olavarría 3325)

