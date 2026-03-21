Placa conmemorativa y muestra de fotos en la Banquina Chica a 50 años del golpe militar

“Las imágenes que componen esta muestra fotográfica reflejan cómo hemos transitado en la ciudad la lucha y la reivindicación permanente de los derechos humanos”, expresó Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, en el acto institucional que se realizó este viernes en la Banquina Chica para recordar a víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.



Allí, además de la disposición de fotografías que dan testimonio de lo ocurrido tras aquel golpe del 24 de marzo de 1976 y la larga lucha emprendida por organizaciones de derechos humanos, se colocó una placa conmemorativa a 50 años del último golpe militar con particular evocación a trabajadores y trabajadoras portuarios desaparecidos y con la reafirmación de “un compromiso permanente: memoria, verdad, justicia y democracia”.



Gutiérrez encabezó la ceremonia que se realizó con presencia de la senadora bonaerense Fernanda Raverta, funcionarios provinciales, concejales, referentes gremiales y de organizaciones de derechos humanos y trabajadores de distintas actividades vinculadas al puerto local.



La propuesta se integra al tradicional paseo turístico y dispone imágenes de distintos momentos vinculados al inicio de aquella dictadura y las manifestaciones y reclamos de quienes aún piden justicia por los asesinados y desaparecidos durante ese período y condena para los responsables del terrorismo de Estado.



Allí se consideró valioso que sea un lugar tan característico de Mar del Plata, como es la Banquina de Pescadores, un espacio para instalar esta muestra fotográfica y “contar qué nos pasó a los que vivimos aquí desde el 24 de marzo de 1976 y cómo transitamos esos 50 años”.



Las fotografías expuestas, dispuestas sobre estructuras amuradas al piso y en el mismo nivel por donde se mueve el público, corresponden a Juan Carlos Candeloro, Andrea Ristol, Diego Izquierdo, Mauro Rizzi, José Víctor Scalzo y Marcela Golfredi. Para ellos hubo allí un reconocimiento especial al igual que para el diario La Capital, que aportó material de su archivo.



En ese recorrido hay registro de aquellas primeras horas y días posteriores al golpe militar, referencias claras a las manifestaciones que se realizaron en las calles durante décadas, los juicios realizados en la ciudad a los militares y civiles responsables de estos delitos de lesa humanidad y la constante lucha y reclamo por los desaparecidos.



“Esta muestra fotográfica habla de nosotros, de cómo lo vivimos, de cómo nos paramos, de estos 50 años y las discusiones que dieron los vecinos con las organizaciones de derechos humanos con las abuelas, hijas, hijos, abuelas y Memoria Portuaria que dieron pequeñas luchas que fueron grandes revoluciones”, remarcó Gutiérrez.

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