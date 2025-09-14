Pobre imagen, derrota y preocupación: Aldosivi perdió en Junín

En el debut de Farré, cayó 2 a 0 con Sarmiento y quedó último en las dos tablas de la permanencia

Aldosivi dio un paso en falso en Junín y perdió con Sarmiento por 2 a 0 de visitante. La derrota lo deja muy comprometido en la permanencia, ya que quedó último en la tabla de promedios y en la anual.

En la primera, el “Tiburón” tiene 0.750, al igual que San Martín de San Juan y en la anual tiene 18 unidades, las mismas que Talleres de Córdoba y el elenco sanjuanino.

El primer 11 inicial de Guillermo Farré fue con Jorge Carranza en el arco; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Tomás Kummer e Ignacio Guerrico en el fondo; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martín García y Tiago Serrago en el medio; Justo Giani y Tobías Cervera adelante.

A los 17´, tras un comienzo bien plantado, el elenco marplatense sufrió el primer susto cuando un disparo potente y bajo de Godoy que dio en el poste izquierdo.

Sobre los 38´, llegó la apertura del marcador con un tremendo golazo del mismo protagonista, que casi desde el mismo sector, la tomó de primera de zurda desde la puerta del área y venció a Carranza.

Aldosivi sintió el golpe y casi sufre el segundo, pero una impactante intervención del “1” para desviar, y nuevamente el palo izquierdo, lo salvaron tras el remate de Gómez.

Para el inicio del complemento, Farré decidió que entrara el ecuatoriano Ayrton Preciado por García para tener más peso en ofensiva. Pero nada cambió, y cuando el entrenador preparaba más modificaciones para ir por el empate, sobre los 13 minutos, Morales puso el segundo para Sarmiento. Golpazo.

Luego del tanto, entró el delantero Franco Rami por Giani y Rodrigo “Rochi” González por Guzmán. Sobre los 28, Rami probó y ganó un tiro de esquina.

Para intentar ir por el descuento en los últimos minutos, Farré decidió los ingresos del uruguayo Emiliano Rodríguez y Tobías Leiva. Los que dejaron la cancha fueron Serrago y Guerrico. Más allá de las modificaciones, el elenco marplatense ni siquiera inquietó al arco rival. Y la mala racha se acentuó.

Lo que viene

La fase clasificatoria del Clausura tiene 16 fechas. A Aldosivi le resta jugar con Tigre de visitante (sábado 20 a las 19 horas); de local con Argentinos Juniors (sábado 27 a las 14.30 horas) y en Santa Fe con Unión.

Luego en el Minella con Huracán, en Avellaneda con Racing, de local con Independiente Rivadavia, de visitante con Banfield y nuevamente en casa con San Martín de San Juan en la última fecha.

Fuente: Ahora Mar del Plata

