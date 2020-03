Por el #8M, llaman a un paro internacional de mujeres: “La deuda es con nosotras”

Por cuarto año consecutivo, y esta vez bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Aborto Legal ya”, mujeres y disidencias convocaron a una huelga para hoy. Se trata de mostrar el valor del trabajo no remunerado que hacen mayormente las mujeres por lo que se invita a quienes no pueden faltar a sus trabajos, a no hacer tareas domésticas. A las 17 habrá una movilización hasta el Congreso de la Nación.

“Si yo paro, ¿qué pasaría?”. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la pregunta interpela y funciona como puntapié para generar conciencia acerca de todas las tareas no pagas que realizan mayormente las mujeres, como las tareas de cuidado y el trabajo doméstico. Es lo que la antropóloga feminista italiana Silvia Federici resumió así: «Eso que llaman amor es trabajo no pago”.

Como este año 8 de marzo cayó domingo, la propuesta fue trasladar el reclamo del #8M al #9M. “Es importante seguir en las calles, como venimos haciendo todos estos años, para seguir poniendo en discusión las particularidades que nos aquejan por ser mujeres y la doble opresión que sufrimos por nuestra clase y nuestro género”, asegura a Infobae Belén Spinetta, periodista especializada en temáticas de género e integrante de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres.

Políticas públicas para luchar contra todas las formas de violencias contra las mujeres será uno de los reclamos (Nicolás Stulberg)

Algunas mujeres podrán y querrán sumarse al paro, otras no. En ese caso, podrán hacer visible su adhesión de distintas maneras: usando sus pañuelos verdes es una opción para quienes están a favor del derecho al aborto legal. Las que tienen un examen en la facultad o en el colegio pueden expresar que, aún rindiéndolo, están participando de una huelga que es global. “Lo importante es que sepan que hoy hay un Paro Internacional de Mujeres y que es un día para nosotras. Eso también es sumarse a la huelga feminista”, agrega Marta Dillon, periodista y activista.

¿Qué hacer, si no se puede faltar a trabajar? Desde leer o meditar, hasta escribir una lista de las tareas que suelen hacer en casa (y que pasan inadvertidas) y compartirla con otras mujeres: amigas, compañeras de trabajo o de la facultad, vecinas o familiares. ¿Qué no hacer? Usar servicios como Netflix o Spotify; evitar las compras; cargar nafta, ni usar transporte público. Lo más importante -sostienen las organizadoras-: no realizar tareas domésticas.

Sobran los motivos

Bajo el lema: “La deuda es con nosotras: vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Aborto Legal ya”, mujeres y disidencias se sumarán hoy al Paro Internacional de Mujeres (PIM) que, desde 2017, se replica en distintos países de América Latina y el mundo. El objetivo es manifestarse contra la violencia machista en todas sus formas y expresiones: sexual, social, cultural, política y económica.

El Paro Internacional de Mujeres en Santa Fe. Uno de los reclamos es por más presupuesto para combatir los femicidios (El Litoral)

A partir del primer #NiUnaMenos, en 2015, hubo una irrupción del movimiento feminista a nivel mundial. “Logramos poner en agenda la Legalización del Aborto en Argentina y, durante 2018, se logró la media sanción del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora, más allá de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, vamos a seguir insistiendo para que definitivamente sea ley«, dice Spinetta.

Las deudas con las mujeres son muchas. En Argentina, en lo que va de 2020, hubo 66 femicidios. “Mirá sus caras, masticá bronca y convertila en lucha”, proponen desde la página oficial de Facebook de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres.

“En este contexto, volvemos a insistir en que se declare la emergencia pública en materia de violencia de género para que exista el presupuesto adecuado para desplegar las políticas públicas de asistencia y prevención que permitan frenar los femicidios. Entendemos que es una avance que se haya constituido el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades pero necesitamos que ese organismo pueda llevar a cabo las medidas que venimos planteando, como por ejemplo, las casas refugios en todo el país o un salario mínimo vital y móvil para las mujeres en situación de violencia y violencia económica, que es la que ejercen muchos hombres para seguir dominando”, dice Spinetta.

Desde el colectivo trans el foco está puesto contra la violencia institucional y en pos de alcanzar el cupo laboral trans. “Necesitamos que el Estado, sus instituciones y órganos administrativos reconozcan y registren todas las identidades. No puede haber cupo trans si todavía nos seguimos manejando en términos de registro biológico Femenino/Masculino. Es un registro totalmente anacrónico”, sostiene la activista teórica e investigadora trans Lara María Bertolini, integrante de la mesa de géneros del Sindicato de Trabajadoras Judiciales de la República Argentina (SITRAJU) y directora de www.travazona.org. En sintonía con ella, Spinetta agrega: «Las mujeres y los colectivos de diversidad sexual somos parte de un mismo movimiento”.

Las mujeres trans y travestis alzarán su reclamo por el cupo laboral trans (Nicolás Stulberg)

Terminar con la desigualdad salarial, que las tareas de cuidado sean reconocidas como trabajo remunerado y el mantenimiento y sostén de una jubilación para amas de casa, son otros reclamos históricos de los feminismos. “Decimos ‘basta’ al racismo y a la explotación de nuestra precariedad y de nuestro trabajo gratuito de cuidados. Esta huelga general, feminista internacional productiva y reproductiva es contra todas las violencias y porque luchamos hasta que valga la pena vivir”, aseguran desde el Movimiento Ni Una Menos.

Acá, en Chile, Bolivia y México

En Capital Federal la marcha va al Congreso de la Nación a las 17. Desde las 15 hs habrá concentración en Avenida 9 de Julio. ¿Qué pasa en el resto de América Latina? “El nueve ninguna se mueve”. El afiche color violeta que se viralizó por Twitter invita las mexicanas a sumarse al paro internacional. #UnDíaSinNosotras desafía el hashtag. Conscientes de que no todas las mujeres pueden faltar a sus actividades, al igual que en Argentina, proponen manifestar la solidaridad con la movilización usando algo color violeta. “Sé parte de esto de la manera en las que puedas hacerlo. Que sepan que no estás conforme con todo lo que está pasando a pesar de estar fuera ese día”, asegura el flyer.

