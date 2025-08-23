Por el Enduro del Invierno varias líneas de colectivo cambian de recorrido y hay cortes de calle: enterate

Desde este sábado, algunos colectivos cambian de recorrido y se interrumpe el tránsito en una parte del sector donde se realizará el Enduro del Invierno.

En virtud de los preparativos para la realización del Enduro del Invierno que se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto en las playas del Norte de Mar del Plata, el municipio dispuso el corte del carril rápido de Félix U. Camet desde este sábado 23 de agosto, en el tramo que va de Strobel a Constitución (en sentido sur – norte).

En ese sentido -y hasta tanto finalice la competencia- las líneas 221, 555 y 581 (en sentido Sur–Norte) modificarán su recorrido desde Acceso Norte Félix U. Camet y Beruti, por Beruti, San Juan y su continuación Patagones hasta Constitución. Luego de eso, continuarán su recorrido habitual.

Desde el municipio se aclara que -a medida que vayan avanzando los preparativos– se irán comunicando más modificaciones en el tránsito y en el recorrido del transporte público urbano de pasajeros.

