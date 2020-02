Por el temporal, se le cayó un árbol sobre su casa y necesita ayuda

El hecho sucedió en el barrio Parque Hermoso. El damnificado perdió parte de su casa. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 2235937467.

Debido a las intensas lluvia que azotaron Mar del Plata en los últimos días, un árbol se cayó sobre una casa en Parque Hermoso y su dueño duerme ahora al aire libre, con miedo a que le roben. Quienes quieran colaborar con materiales pueden comunicarse al 2235937467.

“Se me tiró un árbol arriba de la casa y por motivo de lluvia siempre pasó en este barrio, es un árbol viejo y ahora me tocó a mí”, dijo el hombre damnificado.

“Por suerte no hubo que lamentar una tragedia porque no estaban ni mis hijos ni yo. Fueron daños materiales y ahora hay que ver cómo arreglarlo para que no entre el agua”, señaló.

Asimismo, comentó que quienes quieran colaborar pueden hacerlo con chapas para reparar el techo. “Necesito chapas, quedó todo roto. Yo salí a las 7 a trabajar y como llovía no iba a ir pero fui y eso me salvó”, agregó.

“Mis hijos tienen 7 y 9 años, estaban con su mamá y no estaban aca. Se salvaron de milagro, gracias a Dios. Alguna ayuda si se puede, pienso en arreglar la casa otra no queda. El techo perdí la mitad y la venta completa. Ahora estoy al aire libre y no sé cómo hacer para dormir o que no me roben”, comentó el hombre damnificado.

Quienes quieran colaborar con materiales pueden comunicarse al 2235937467.

Fuente: mardelplata.telefe.com

Comentarios

comentarios