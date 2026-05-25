POR ENTRADAS AGOTADAS, TAN BIONICA SUMA UNA NUEVA FECHA EN MAR DEL PLATA

Tan Bionica es una de las bandas más emblemáticas del pop-rock argentino de las últimas dos décadas. Formada en Buenos Aires por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, se convirtió en un fenómeno musical y cultural que marcó a varias generaciones.

Con una propuesta que fusiona pop, rock y electrónica, el grupo conectó rápidamente con el público. Entre 2010 y 2015 alcanzaron el éxito con sus discos más icónicos “Obsesionario” (2010) y “Destinología” (2013), que incluyeron himnos como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”.

Tras un impasse que comenzó en 2016, la banda regresó en 2023 con la gira “La Última Noche Mágica”, que agotó en tiempo récord cinco fechas en estadios (Vélez, Estadio Único de La Plata y River Plate) y los llevó a recorrer Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España, convocando a más de 500.000 personas en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Tan Bionica acumuló tres Discos de Oro y tres de Platino otorgados por CAPIF por “Obsesionario”, “Destinología” y “Hola mundo”. También fue nominada a los Grammys Latinos de 2013 en la categoría Mejor álbum pop/Rock por “Destinología”. En 2023 anunciaron su gira ¨La última noche mágica¨ convirtiéndose en el tour record de Tan Bionica con más de 500 mil tickets vendidos en Argentina, España y Latinoamérica. Luego de su regreso, en 2025 ganó dos Premios Gardel: Mejor Álbum en Vivo por “La Última Noche Mágica–Estadio River Plate” y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag. Con su nuevo álbum, “El Regreso”, Tan Bionica inicia una nueva etapa, manteniendo viva la

energía de sus clásicos y reafirmando su lugar en la historia de la música. Gira “El Regreso Tour” ○ Ciudad de México – Teatro Metropólitan: 10 de septiembre○ Montevideo – Antel Arena: 18, 19 y 20 de septiembre○ Asunción – Arena Asunción: 10 de octubre

○ Barcelona – Razzmatazz: 22 de octubre

○ Madrid – Live Las Ventas: 25 de octubre○ Corrientes – Estadio Boca Unidos: 31 de octubre

○ Córdoba – Estadio Instituto: 14 de noviembre

○ Rosario – Estadio Newell’s Old Boys: 5 de diciembre

○ La Plata – Estadio UNO: 12 de diciembre