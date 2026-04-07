Por la fuerte demanda, extienden hasta el jueves 9 el operativo de documentación en Plaza Colón

El Renaper definió extender el servicio ante la crecida en la demanda. La misma provocó filas durante la madrugada y bajo la lluvia.

Ante la enorme demanda de vecinos y vecinas de Mar del Plata, el Registro Nacional de las Personas definió extender su operativo móvil dispuesto en la Plaza Colón para cubrir el requerimiento de renovaciones de DNI y pasaporte en la ciudad.

La exigencia a este operativo se incrementó ante las demoras de casi dos meses para obtener un turno en la oficina local del Renaper.

El operativo, se extendió inicialmente durante el fin de semana largo de Semana Santa y finalizaba hoy a las 17. Sin embargo, y ante una demanda que superó ampliamente la capacidad, las autoridades definieron extender el servicio hasta la tarde del jueves.

Durante los días que duró el «camión» en la esquina de Avenida Colón y Arenales se entregaronentre 150 y 160 turnos diarios, una cifra que resultó insuficiente: los vecinos y vecinas aguardaron e hicieron inmensas filas desde la madrugada a pesar de las inclemencias climáticas.

El trámite para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene un valor de $10.000, mientras que el pasaporte alcanza los $100.000. La particularidad es que, una vez realizada la operación, se puede retirar al día siguiente en el mismo puesto.

Fuente; Mi8

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