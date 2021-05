Por las cepas que circulan en Mar del Plata, piden respetar «la fórmula»: distanciamiento y barbijo

El infectólogo Alejandro Ferro analizó la situación epidemiológica de la ciudad. Ante la circulación de las cepas de coronavirus, principalmente de Manaos, recurrió a «la gran fórmula» para evitar los contagios.

«Más importante que las fases en las que estemos, es que todos deberíamos comprender la fórmula: no tenemos que estar a menos de dos metros de otra persona no conviviente sin barbijo en lugares interiores. Esa es la gran fórmula, es lo que hace falta y más cuando se está vacunando», afirmó Ferro en diálogo con Ahora 12 por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En este marco, indicó que «es importante lo que hace cada persona con su vida habitual» como «reuniones en casa, restaurantes, bares» que termina siendo más masivo «que unas fiestas clandestinas», las cuales «tampoco deben existir».

«Las variantes que pudimos ver que están en Mar del Plata, de las muestras tomadas en la semana del 23 al 30 de abril, el 43% de las muestras eran cepa manaos y el 27% tenían una mutación que pudiera sindicarse con la variante de los Andes», especificó Ferro.

En relación al fin de semana largo que vendrá en mayo, apuntó: «La recomendación mía es que no tenés que cerrar la ciudad. Si vengo de buenos aires a caminar por la costa, comer con tu familia, disfrutar el exterior no es peligro. El problema es cuando no cumplis con la fórmula que dije. Las autoridades deberían dar este mensaje claro a la gente y no cerrar nada. Si la gente hace lo que tiene que hacer, está bien».

FUENTE: El Marplatense

