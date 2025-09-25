Por primera vez, el Auditorium no será sede del Festival de Cine: el Emturyc responsabilizó a la provincia

Los organizadores del 40° Festival Internacional de Cine confirmaron que el Teatro Auditorium no será sede. Las razones

Los organizadores del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata confirmaron que por primera vez el Teatro Auditorium no será utilizado como sede central del evento y le apuntaron a la Provincia por esta situación.

Desde el año pasado el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) es co organizador del Festival junto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En ese marco, el presidente del ente Bernardo Martin confirmó a Mi8 que le habían confirmado a las autoridades del Teatro Auditorium que este año no se iba a utilizar, antes de que saliera el comunicado del teatro.

«Cuando salió el comunicado, ellos ya sabían que no se iba a usar», sostuvo Martin y advirtió que la razón es por «una cuestión económica». Según detalló, las autoridades del Instituto Cultural de la Provincia pretendían que además del costo de las entradas que perciben como ingreso dentro del festival la organización le pague una suma adicional por el uso de las instalaciones.

«Para nosotros con las entradas estaba bien, pero la Provincia no aceptó», indicó. Según detalló, el año pasado la organización pagó $18 millones de pesos y este año esa cifra se actualizaría. «Pero tampoco nos dijeron cuál era el monto y no podíamos seguir esperando», sumó.

Martin dijo que como coorganizadores buscaban «la participación de la provincia» en este evento, pero remarcó que el gobierno de Axel Kicillof no estuvo dispuesto a asumir ese costo.

Cambio de planes

Teatro Colón de Mar del Plata.

Sin la posibilidad de utilizar el Teatro Auditorium, la organización de la nueva edición del Festival Internacional de Cine dispuso convertir al Teatro Colón en la sede central para la proyección de películas. «Será importante también para poner en valor el teatro», indicó Bernardo Martin.

A su vez, la ceremonia de apertura y cierre del festival se realizará en el hall de la Municipalidad. «Es inédito, pero entendemos que está a la altura», sostuvo el presidente del Emturyc.

Por otro lado, el funcionario municipal confirmó que las otras dos sedes de transmisión de películas serán el Cine Ambassador y el Paseo Aldrey.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios