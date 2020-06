Por primera vez en su historia, el Día Internacional del Orgullo es virtual y dura 24 horas seguidas

El 28 de junio se celebran 51 años de Stonewall, la noche que marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos LGBT+. Como las marchas habituales fueron canceladas por el COVID, este año se hará un «Orgullo virtual» del que participarán más de 90 países. Arranca hoy y sigue hasta el domingo. Cómo seguir la transmisión del #GlobalPride2020 desde Argentina

El 28 de junio del año pasado, cuando el mundo celebró los 50 años de la noche que marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos LGBT+, la marcha que tapizó las calles de New York fue considerada “histórica”. Hubo, según la organización, casi un millón de personas.

Desde este nuevo mundo, repasar las fotos da nostalgia: hombres en cuero, de la mano, sin nada que esconder, marchando y alzando pancartas: “Amor es amor”. Mujeres besándose en la boca y amamantando a sus bebés; también mujeres trans y travestis montadas, hombres, adolescentes, niñas y niños trans, pegoteados por el calor, a muchísimo menos de un metro y medio de distancia, sosteniendo su consigna: “Pride Transgender” (Orgullo Transgénero). Miles de personas, además, amuchadas y agarradas de las mismas vallas, con la alegría multicolor impresa en las caras: la alegría de haber elegido vivir su orientación sexual y su identidad de género con libertad y orgullo, todas emociones que hoy tapan los barbijos.

Este domingo el mundo celebrará el Día Internacional del Orgullo LGBT+ de una manera distinta por razones obvias: el Covid-19, que prohíbe todo lo que se hace en una marcha. Por primera vez en su historia, la celebración mundial será virtual y no en las calles, participarán al menos 90 países -incluida la Argentina- y durará 24 horas corridas.

Se llama “Global Pride 2020, exist, persist, resist”, una idea que nació en abril gracias al trabajo de organizadores voluntarios de todo el mundo comprometidos para que la pandemia no se llevara puesta a una celebración icónica para la comunidad. La celebración se hace cada 28 de junio en conmemoración a lo que pasó en 1969 en el bar Stonewall Inn de New York: en una redada, la policía intentó apresar a varios de los habitués pero esa noche, como nunca antes, ellos decidieron que no permitirían más abusos y resistieron.

“La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en las organizaciones de Orgullo en todo el mundo, con cientos de marchas y eventos cancelados o pospuestos. Global Pride ofrece una oportunidad para que la comunidad LGBTI+ de todo el globo se una y celebre la diversidad y la igualdad durante estos tiempos tan difíciles”, se presentan en su página web.

Argentina es uno de los pocos países que no marcha en junio sino en noviembre y la razón es climática. Así lo contó César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, y una pieza clave en la lucha por los derechos de la diversidad. “Le pregunté a Carlos (Jáuregui) por una persona y me dijo que estaba con gripe, por otro y también estaba enfermo. Le dije: ‘Loca, ¿en Estados Unidos marchan en sunga y acá con sobretodo y bufanda?”. Desde mediados de los 90, la marcha argentina tiene de fondo la primavera.

Esta vez, en cambio, Argentina participará activamente del Orgullo Virtual tanto desde la sociedad civil -500 organizaciones de 91 países enviaron los videos que se irán mostrando durante las 24 horas-, sino también desde la política.

Participarán la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra -una de las principales impulsoras de la Ley de matrimonio igualitario, de la que están por cumplirse 10 años-, los Diputados Leonardo Grosso y Maximiliano Ferraro, María Rachid, legisladora porteña y parte de la Federación Argentina LGBT, la activista trans Marcela Romero, Directora de Casa Trans, y Esteban Paulón, Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. Está previsto que la parte argentina arranque a las 15, con un video sobre la marcha del orgullo local del año pasado.

Participarán también referentes de la política internacional: el ex vicepresidente de EE.UU, Joe Biden; el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau; el Presidente de Austria, Vladirmir Luxuria, la primera mujer trans en integrar el Parlamento de Italia; el Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio; el Primer ministro de Luxemburgo, Xabier Bettel; la Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg; el Alcalde de Londres, Sadiq Khan, y el Presidente de Islandia, Guoni Johannesson.

Se espera que lo sigan en vivo unas 300 millones de personas. El evento arranca hoy sábado y pretende ser la celebración LGBTI+ más grande de la historia. Serán 24 horas de contenidos transmitidos vía streaming que se podrán ver por teléfonos, tablets y computadoras con conexión a wi fi. En Argentina se podrá ver desde las 14 (en este mapa están los horarios de inicio para quienes están en otras partes del mundo).

El anfitrión del evento será el cantante Todrick Hall, que es activista gay y contra el racismo. Y es que también será una jornada atravesada por las recientes manifestaciones tras el crimen de George Floyd, el hombre afrodescendiente asesinado por la policía estadounidense hace un mes.

Habrá espectáculos de drag queens y participarán también Village People, Thelma Houston, Olivia Newton John, Pabllo Vittar, Kesha, Adam Lambert, Pussy Riot, Big Freedia, Courtney Act, Natasha Bedingfield, Betty Who, Melanie C (de las Spice girls), Max y Calum Scott. Habrá 20 intérpretes internacionales de señas de 12 países diferentes para asegurar que el Orgullo sea accesible para personas sordas de todo el mundo.

