Por primera vez, estudiantes privados de su libertad pudieron votar en las elecciones de la UNMDP

Durante las elecciones que se llevaron adelante en la Universidad Nacional de Mar del Plata del 18 al 22 de octubre, se renovaron los representantes de todos los órganos de gobierno y co-gobierno en la institución. Tanto estudiantes como graduados y docentes eligieron a sus electores que se disputaron entre dos fórmulas: Transformación Universitaria y UniFutura. Sin embargo, la particularidad de estos comicios fue que, por primera vez, 12 estudiantes de enfermería que se encuentran privados de su libertad en el Penal de Batán pudieron emitir su voto.

Portal Universidad dialogó con Ana Varrá Aguilera, Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y Presidenta de Mesa en esta institución, quien remarcó la importancia de estas jornadas. “Es algo que siempre hablamos: son estudiantes de nuestra Facultad y, por más que estén privados de la libertad, no dejan de ser estudiantes. Tienen los mismos derechos que quienes estamos cursando presencialmente o virtualmente desde nuestras casas”.

Si bien este año, debido a la pandemia, las elecciones no fueron obligatorias, “cuando llegamos al Penal ya se notaba un clima de felicidad. Durante todo el proceso, desde que armamos el cuarto oscuro, la urna y nos fuimos, estuvieron expectantes de qué iba a pasar y hasta habían organizado un pequeño acto por Zoom con familiares y organizaciones que los acompañan. Son ciudadanos pero esto no les ha pasado en otros momentos, con las elecciones nacionales les llevaron solo algunas boletas, no todas. Entonces no les daban la posibilidad de, realmente, elegir lo que ellos querían”, reveló.

A diferencia de esa experiencia, Varrá aseguró que “ese día fuimos de las 3 agrupaciones estudiantes y ellos tuvieron la posibilidad de conocer lo que hacía cada una y de elegir en base a lo que querían. Estaban super contentos, había varios chicos de otras carreras que se acercaban al espacio y también se mostraban super felices, hasta querían que les saquen fotos cuando salían del cuarto oscuro”.

El proceso para concretar estos comicios extraordinarios “fue muy largo. En su momento habíamos pensado en la posibilidad de un voto virtual, no solo para ellos sino para todos los que se encontraban fuera de la ciudad, pero eso no se pudo concretar. Entonces, se pudieron gestionar los permisos y todos los trámites necesarios para ingresar con las urnas al Penal de Batán, como era la primera vez que sucedía, no sabíamos si lo íbamos a poder hacer pero, por suerte, se pudo lograr“, confirmó.

La gestión de este tipo de actividades desde el Centro de Estudiantes demuestra la importancia de incluir a todos los estudiantes de la Facultad, por más que estén en otras ciudades o privados de su libertad. Varrá aseveró que este encuentro no fue el primero: “venimos todo el tiempo teniendo contacto con ellos y ya hemos ido en dos oportunidades anteriormente. Primero acompañadas por la Secretaría de Extensión por un proyecto que llevan adelante dentro del penal y luego con uno de los docentes. Pudimos hablar de las distintas problemáticas que tienen y qué alternativas pueden encontrar cuando finalice la virtualidad. Cada vez estamos más cerca de eso y hay un poco de incertidumbre de qué va a pasar con ellos, estamos trabajando respecto a esto para que puedan continuar con sus estudios”.

