¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?

Cada año la Semana Santa, que empieza el Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Resurrección, se celebra en fechas distintas. Esto se debe a distintas razones, que explicaremos a continuación.

Para los católicos, la Semana Santa es la celebración más importante del calendario litúrgico, porque en ella se conmemoran los misterios de la redención obrada por Nuestro Señor, su pasión, muerte y resurrección. De hecho, durante los tres primeros siglos de la Iglesia la resurrección era la única fiesta que se celebraba.

La referencia principal para determinar la fecha en la que se celebra la Semana Santa es la muerte de Cristo, ocurrida, según la Escritura, cerca de la “Pascua judía” (Mt 26). Los Evangelios se refieren a esta celebración en el pasaje bíblico de la Última Cena, cuando Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la fiesta en la que los judíos recordaban su salida de Egipto.

Los judíos, de acuerdo a sus normas, deben renovar cada año esta celebración el día 15 del mes de Nisán, que empieza con la primera luna nueva de primavera: es decir, el primer plenilunio de primavera, independientemente del día de la semana que toque.

La Semana Santa y la luna llena

En la antigüedad cristiana no había unanimidad con respecto al establecimiento exacto del plenilunio de primavera, por lo que las celebraciones en torno a la Resurrección no coincidían en el calendario. Con el paso del tiempo, y a pesar de algunas resistencias locales, la Iglesia comenzó a unificar la fecha de la Pascua. Desde el I Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325, la Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral en el hemisferio norte y equinoccio otoñal en el hemisferio sur (alrededor del 21 de marzo).

Inicialmente se tenía en cuenta que no coincidiera con la celebración de la Pascua judía, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esta costumbre, al menos en Occidente. La mayoría de las veces la Semana Santa cae durante la primera o segunda semana de abril. Este año, 2026, se iniciará el domingo 29 de marzo.

Fuente: ACI Prensa

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