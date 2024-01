Posca, Cáseres y Berthold presentarán sus obras unipersonales en Mar del Plata

La actividad artística y cultural de Mar de Plata cada año reúne nuevas propuestas con la incorporación de nuevos espacios. En este marco, Favio Posca, Luciano Cáceres y Joaquín Berthold presentarán sus espectáculos unipersonales durante enero en la Sala Mayor del Centro de Creación Chauvin, San Luis 2849. Además, el lugar continuará con sus propuestas de Microteatro, con un compilado de las obras más destacadas del 2023.

Las entradas para todos los espectáculos se encuentran disponibles en https://www.chauvin.com.ar/ y en boletería del Teatro, San Luis 2849 Mar del Plata.



Guido Murgier, impulsor del Centro de Creación, señaló que “este espacio es un lugar especial, se vive una intimidad distinta tanto para disfrutar de la música, como del teatro o del cine. Se vive de una manera más armoniosa”. Además, aseguró que “El desafío de Chauvin es una batalla cultural” y que el proyecto “es la manera de apoyar a acercar a los distintos sectores de la ciudad a que se acerquen a vivir la cultura desde diferentes circunstancias”.



Dany Mañas, productor asociado de “Muerde” y “Vincent” sostuvo que son una propuesta diferente para la temporada”.



Por su parte, Favio Posca – a través de un video – señaló que “estoy feliz de poder compartir con ustedes esta temporada en Chauvin, que va a ser increíble”, pensando ya en agregar nuevas funciones debido al éxito de la preventa.



Por otro lado, Luciano Cáceres afirmó que “traer Muerde a Mar del Plata es el combo perfecto. Hacer la comedia El Beso, en teatro comercial, y después mi primer monólogo, mi primer unipersonal, una obra que me pone en jaque emocionalmente en donde todos los años de formación muestran mi mejor versión como actor y como teatrista independiente”.



Además, Joaquín Bethold tiene el desafío de interpretar a Van Gogh en una obra escrita por su hermana. “Vincent sin duda es uno de los proyectos más importantes de mi carrera, todo me entusiasma de poder hacerla y doy lo mejor de mí en cada función. No me imagino dejar de hacerla. Siento que es el inicio de un enorme recorrido que tengo por delante”, explicó. Además, sostuvo que “es un privilegio interpretar a un artista de tanta envergadura, no solo por lo que él representa sino también por los estados emocionales por los cuales transitó su vida y su obra”.





