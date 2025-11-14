Prefectura desplegó un megaoperativo para desbaratar red dedicada a la inmigración ilegal

Se llevaron a cabo siete allanamientos, los cuales arrojaron como saldo la detención de tres extranjeros nacionalizados y un argentino vinculado a la organización. También se secuestró una importante cantidad de armas y se identificaron a individuos de nacionalidad turca, que habrían ingresado al país mediante la facilitación de la red criminal.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina desplegaron un megaoperativo con allanamientos en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desbaratar a una red dedicada a la inmigración ilegal: hay cuatro detenidos.

Del total de los allanamientos, seis tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata, uno en Santa Clara del Mar y el restante en Capital Federal. Los operativos arrojaron como saldo la detención de tres extranjeros nacionalizados (un hombre oriundo de Túnez, otro de Marruecos y una mujer de Siria) y un argentino vinculado la organización. También se secuestró una importante cantidad de armas de fuego y se identificó a dos individuos de nacionalidad turca, que habrían ingresado al territorio nacional mediante la facilitación de la red criminal.

En uno de los puntos requisados en Mar del Plata, Prefectura incautó nueve armas de fuego, entre las que había pistolas semiautomáticas de distintos calibres, carabinas, un revolver, un subfusil y un fusil de repetición. En ese sitio también se secuestraron más de 2500 municiones, más de 4000 fulminantes para recarga, unos tres kilos y medio de pólvora y más de 35 cuchillos.

Además, durante los procedimientos se incautaron pesos y dólares en efectivo, teléfonos celulares, notebooks, cámara de fotos, un postnet y memorias externas, arrojando el total de lo secuestrado un aforo superior a los 40 millones de pesos.

También se decomisaron tarjetas de inscripción de matrimonio o de tramitación de pasaporte, el cual es un resultando de interés para la causa que está basada en la hipótesis orientada al tráfico ilegal de inmigrantes.

Cabe destacar que las órdenes de allanamiento y detención fueron libradas por el Juzgado Federal N° 3, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal N° 8, cuyo titular es el Dr. Pablo Dallera; en el marco de una causa tramitada con intervención del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata, encabezada por el Dr. Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (UFECO), a cargo del Dr. Santiago Marquevich.

