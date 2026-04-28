Prefectura secuestró casi 140 kilos de droga en Misiones

Fue en un operativo realizado en la localidad de Garupá. Los estupefacientes están valuados en más de 490 millones de pesos.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron casi 140 kilos de droga, con un valor superior a los 490 millones de pesos, en un operativo realizado en la provincia de Misiones en el marco de las tareas que se llevan adelante para combatir el delito en la frontera.

El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 1595 del río Paraná, en la localidad misionera de Garupá, como resultado de tareas de vigilancia que permitieron detectar el cruce de una embarcación a motor desde el Paraguay que tras arribar al territorio argentino, regresó a su país de origen.

En ese contexto, el personal de la Fuerza desplegó un rastrillaje en la zona costera y, con apoyo de medios terrestres, halló seis bultos ocultos entre la vegetación.

Al inspeccionarlos, se comprobó que contenían 142 panes de estupefacientes, con un peso total de casi 140 kilogramos y un valor estimado en más de 490 millones de pesos.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de la Dra. Silvina Flavia Gutiérrez, quien ordenó el secuestro de la sustancia y las actuaciones de rigor.

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