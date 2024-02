Premios Estrella de Mar 2024: todos los ganadores

Este lunes se realizó la tan esperada entrega de los Premios Estrella de Mar 2024 con los que el Ente Municial de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTuryC) reconoce a los espectáculos y artistas que se presentan durante la temporada de verano en la ciudad.

El encuentro se llevó a cabo en el NH Gran Hotel Provincial con la conducción del locutor marplatense Sebastian Pardo y Teté Coustarot.

A las tradicionales nominaciones se le sumaron menciones especiales donde fueron distinguidos los espectáculos, Florencio Aldrey Iglesias, Graciela Borges, Carlos Rottemberg, y la Fiesta “Bresh” que se realizó a Mute.



Los asistentes a la ceremonia, pudieron disfrutar también de shows realizados por el grupo

coreográfico «Pampas Bravas” y la actuación especial de Mariel Dupetit.



Finalmente, llegó el esperado momento del Premio Estrella de Mar de Oro, que en esta oportunidad

fue para Andrés Ciro Martinez por Ciro y Los Persas.



En esta oportunidad, los profesionales que se vinculan de diversas maneras con el espectáculo en

general y que conforman el jurado de los premios son: Albertina Marquestau; Alex Lossada Segura;

David Akerman; Eugenia Raineri Vittino; Florencia Maggio; Gabriela Moccia; Gerardo Reboredo;

Giselle Kesler; Indy Marini; Ivana Freije; José Antonio Boccanfuso; Leandro do Carmo; Lorena Giglio;

Lucas Pérez; Marcelo Rigl; Micaela Rodríguez; Natalia Álvarez; Raúl “Bigote” Acosta; Raúl Oliveira;

Roberto Cabrera; Rio Jara Sánchez; Rocío Pérez; Santiago Moroni; Silvia Giovinazzi; Valentín

D’Onofrio y Vanesa Cabrera. Además, el jurado de Argentores -conformado por Ema Burgos, José

Gallo y Daniel Dalmaroni- será quien defina la terna y premie al rubro “Autor Nacional”.



Los Premios Estrella de Mar han sido instituidos por la Municipalidad del Partido de General

Pueyrredon con carácter oficial y permanente a fin de distinguir aquellas obras que por sus valores

artísticos, culturales y técnicos contribuyen a jerarquizar cada temporada estival de la ciudad de Mar

del Plata.



A continuación, el listado completo de los ganadores del Premio Estrella de Mar 2024:

Comedia:



El Beso

Comedia Musical:

Kinky Boots

Drama:

La última sesión de Freud

Comedia dramática:

Perdida Mente

Humor:

Fátima 100%

Labor Humorística:

Wally Iturriaga- “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”

Infantil:

Niños rebeldes: es bueno ser travieso

Micro-teatro:

La ceremonia del té

Revista:

Argentina, La Revista

Music Hall/ Café Concert:

Bossi Live Comedy

Stand Up:

Tibio- Mike Chouhy

Teatro alternativo:

El café del Sr. Proust

Teatro Marplatense:

Vidas Paralelas

Unipersonal:

Luciano Cáceres – “Muerde”

Danza:

Tango furia… los orígenes

After de Playa:

Noncitizens- El Calamar Loco

Música Electrónica:

Artbat- Massano- Mute

Música Marplatense:

Fabio Herrera en concierto

Música Original:

Pablo Porcelli – “Quién soy yo”

Música Clásica:

Gala Lírica Opera Concert

Tango:

D-Mol

Producción Musical:

Mute: Artbat- Massano / Music On: Marco Carola- Loco Dice- Hot Since 82- Ale De Tuglie – Manu

Desrets / Bresh / Conga Arena

Fiesta:

Polenta Sonora Music en Sonora Park

Recital:

Ciro y Los Persas

Recital Marplatense:

RonDamon

Tributo:

Séptimo Día

Transformismo:

Reyes del Humor “Los elegidos de tu risa”

Variedades:

Circo Rodas

Actuación de reparto:

Andrea Lovera -“Forever Young”

Actor Marplatense:

Nacho Rey – “El Naides”

Actriz Marplatense:

Mariana Cammi- “Haga Algo”

Actor de comedia:

Alejandro Müller- “El Plan”

Actriz de comedia:

Jorgelina Aruzzi- “El Beso”

Actriz de Drama:

Ingrid Pelicori- “El Zoo de Cristal”

Actor de Drama:

Luis Machín- “La última sesión Freud”

Actriz de Comedia Dramática:

Carolina Ramírez- “Cuando duerme conmigo”

Actor de Comedia Dramática:

Mauricio Dayub- “El Amateur, segunda vuelta”

Autor/a Nacional:

Emiliano Dionisi – «El Brote»

Coreografía:

Gustavo Wons- Kinky Boots

Dirección Nacional:

Emiliano Dionisi – “El Brote”

Dirección Marplatense:

Mercedes Carreras – “Vidas Paralelas”

Escenografía:

Jorge Ferrari – “Kinky Boots”

Iluminación:

Hernando Teijeiro- “Bossi Live Comedy”

Producción Teatral Nacional:

Guillermo Marín- “Fátima 100%”

Producción Marplatense:

Chauvín por Micro-Teatro y co-producción con Daniel Mañas en “Vincent, el Loco Rojo” y “Muerde” y,

co-producción con Manuel Rodas en “Transensual”.

Revelación:

Pampas Bravas- “Argentina, La Revista”

Vestuario:

Ale Gallego, Pampas Bravas, Lorena Liggi- “Argentina, La Revista”

Oro:

Andrés Ciro Martinez- Ciro y Los Persas

