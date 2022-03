Premios Oscar 2022: dónde ver las películas nominadas

Los films que aspiran a más estatuillas doradas son El poder del perro (12 candidaturas) y Duna (10), seguidas por Amor sin barreras y Belfast (ambas con 7); la ceremonia se realizará el 27 de marzo y todavía faltan definir sus anfitriones

En las nominaciones a los premios Oscar 2022 que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, los votantes seleccionaron 10 títulos para su categoría principal de la mejor película del año: El poder del perro, Duna, Belfast, Amor sin barreras, Licorice Pizza, Rey Richard, CODA, No miren arriba, Drive My Car y El callejón de las almas perdidas.

En esta nota, dónde ver a candidatas a las mejores película del año para la 94° edición de los Oscar, cuya ceremonia se realizará el 27 de marzo:

*EL PODER DEL PERRO

Benedict Cumberbatch en El poder del perro

El drama psicológico de Jane Campion es uno de los grandes candidatos a llevarse la estatuilla dorada. La realizadora neozelandesa concretó un trabajo brillante que podría darle el galardón a mejor dirección que le fue negado con La lección de piano. Jane Campion es la única mujer en haber sido nominada dos veces en mejor dirección, todo un logro. En cuanto a su elenco, tanto Benedict Cumberbatch y Kodi Smit-McPhee como Jesse Plemons y Kirsten Dunst fueron nominados.

El poder del perro se encuentra disponible en Netflix.

*BELFAST

Belfast de Kenneth Branagh

El largometraje de Kenneth Branagh, su obra más personal hasta la fecha, está ambientada en el denominado “conflicto de Belfast” que se suscitó en Irlanda del Norte en los 60. Con siete nominaciones y la sorpresiva omisión de Caitriona Balfe en mejor actriz de reparto, se posiciona como la principal competencia de El poder del perro, especialmente si tenemos en cuenta que ganó el premio de la audiencia en el Festival de Cine de Toronto, un antecedente necesario.

Belfast se puede ver en salas.

*DUNA

Duna de Denis Villeneuve

Duna parece ser la Mad Max: furia en el camino de este año: se trata de una proeza de Denis Villeneuve y compañía, pero más allá de mejor película y su aparición en categorías técnicas, fue curiosamente ignorada en mejor dirección. El film cuenta con 10 nominaciones, entre ellas, a mejor montaje, fotografía, banda sonora y diseño de producción.

Duna se encuentra disponible en HBO Max.

*AMOR SIN BARRERAS

Amor sin barrerasNiko Tavernise

La remake del clásico de 1961 adquirió mayor vuelo de la mano de Steven Spielberg, quien hizo un gran regreso y puso a los musicales en el lugar que se merecen. Su producción aspira a mejor película y dirección, pero en donde más chances tiene de ganar es en la categoría de mejor actriz de reparto, gracias al extraordinario trabajo de Ariana DeBose.

Amor sin barreras está disponible en Disney+.

*LICORICE PIZZA

Licorice PizzaMelinda Sue Gordon – Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Teniendo en cuenta que se trata de uno de los largometrajes con mejores reseñas de los nominados -actualmente tiene un promedio de 90 por ciento en el sitio especializado Metacritic-, la película de Paul Thomas Anderson pudo haber tenido un mejor desempeño, desde una nominación a su coprotagonista Alana Haim a otra para Bradley Cooper en su breve pero poderosa intervención secundaria. De todas formas, Anderson sí logró nominaciones en dirección y en guion original, merecidísimas en ambos casos.

Licorice Pizza puede verse en salas.

*REY RICHARD

Rey Richard

Una de las películas en dar el batacazo en las nominaciones fue Rey Richard, la biopic de Reinaldo Marcus Green sobre Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Si bien Will Smith -quien obtuvo el Globo de Oro por su labor- tenía su candidatura asegurada, a los votantes les gustó el film lo suficiente como para incluirlo en mejor película, mejor guion adaptado para Zach Baylin, y mejor montaje para Pamela Martin, una nominación crucial que, por supuesto, ayuda a Smith en su competitiva categoría.

Rey Richard está disponible en HBO Max.

*NO MIREN ARRIBA

No miren arribaNIKO TAVERNISE/NETFLIX – _GIJ3001.ARW

La sátira de Adam McKay sobre el cambio climático tuvo una buena performance en las nominaciones, pero no así la esperada. El director, un favorito de los Oscar, no consiguió ingresar en el quinteto de mejores realizadores, aunque sí lo hizo en la categoría de mejor guion original junto a su coequiper, David Sirota. Por otro lado, resultó curioso que se omita a Leonardo DiCaprio en mejor actor, lugar que le fue arrebatado por Javier Bardem –Being the Ricardos– en una decisión un tanto polémica.

No miren arriba está disponible en Netflix.

*CODA

Coda

Toda temporada de premios tiene a esa película noble que apunta a despertar nuestra sensibilidad, y este año esa producción es la efectiva CODA. El largometraje está inspirado en el film francés La familia Bélier, y su relato está centrado la vida de una hija oyente de padres sordos y su oscilar entre permanecer con sus papás y su hermano o apostar por su sueño de ser cantante.Aunque Kodi Smit- McPhee tiene grandes de ganar en la categoría de mejor actor de reparto, no hay que descartar la posibilidad de que la estatuilla quede en manos de Troy Kotsur, quien hace un gran trabajo en el film de Sian Heder protagonizado por Emilia Jones.

CODA está disponible en Apple TV+ y Amazon Prime Video.

*EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS

El callejón de las almas perdidasKerry Hayes

Si se necesitaba un indicio más de que la Academia mira siempre con buenos ojos la obra del mexicano Guillermo del Toro, la nominación para El callejón de las almas perdidas -no precisamente su mejor trabajo- es la viva prueba de esto. La película entró, fiel a los pronósticos y como se merecía, en los rubros técnicos, pero su inclusión en las 10 mejores producciones del año fue una verdadera sorpresa.

El callejón de las almas perdidas estará disponible en Star+ el 16 de marzo.

*DRIVE MY CAR

Drive My Car

El excelente desempeño del largometraje japonés Drive My Car venía palpitándose por su recorrido en los premios precursores. La película de Ryusuke Hamaguchi basada en la obra de Haruki Murakami obtuvo el Globo de Oro al mejor film en habla no inglesa, pero también aspira a tres premios BAFTA y al Critics’ Choice. Si se considera que su director fue doblemente nominado y que, como Parasite, compite en los Oscar tanto en película extranjera como mejor película, su estatuilla dorada en la primera categoría es uno de los pocos galardones que ya se puede ir vaticinando.

Drive My Car se estrena en la sala Lugones el jueves 17, y el 1° de abril en la plataforma MUBI.

Fuente: Diario de Cutura

