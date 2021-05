Preocupa en Mar del Plata la ocupación de camas por gente joven que requiere respirador

«Se frenó el aumento de los contagios pero nos preocupan las camas: las ocupan gente muy joven», indicó este martes en conferencia de prensa el ministro de Salud bonarense, Daniel Gollan, al brindar una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación.

El funcionario de Axel Kicillof afirmó que, si bien hubo una pequeña merma en los casos positivos luego de las nuevas medidas restrictivas, la ocupación de camas «sigue siendo un tema preocupante». «Notamos que los pacientes ingresan y se quedan mucho tiempo. Muchos de ellos son jóvenes», detalló.

Desde Mar del Plata, el jefe de infectología de la Clínica 25 de Mayo, Gonzalo Corral, explicó que la situación en la ciudad es similar: «Tenemos gente más joven y sin factores de riesgo con una evolución rápida y más requerimiento de ventilación mecánica».

«Hay un fenómeno que vemos a partir de esta segunda ola. El promedio de edad de los pacientes que requieren ventilación mecánica ha bajado. Una de las posibles hipótesis tiene que ver con estas nuevas variantes de como la de Manaos, Reino Unido o la India», aseveró, en sintonía con las declaraciones de Gollan.

«Venimos teniendo una cantidad de casos en Mar del Plata muy importante. Más de tres mil casos activos y una meseta de casos muy elevada hacen que continuemos con muchos pacientes internados, con poca disponibilidad de camas en el ámbito público y privado, llevando casi al límite la capacidad de internación», destacó.

Y confirmó: «Hoy, es poca la disponibilidad de camas en el sector de terapia intensiva y eso hace que sea limitada la capacidad de internación. Tenemos un montón de pacientes que tienen la enfermedad activa, es decir, que están en el sector Covid de las instituciones, y que terminada la enfermedad deben permanecer en cuidados intensivos por alguna complicación y que también necesitan respirador».

«En forma paralela, tenemos muchos pacientes que tienen otras patologías, como enfermedades oncológicas, cardiovasculares o accidentes. La gente se sigue enfermando, lamentablemente, y la población requiere cuidados tanto como los que tienen coronavirus», concluyó.

La saturación del sistema de salud en Mar del Plata, por otras patologías, el tiempo que permanecen los pacientes más jóvenes y el alto número de casos activos, había sido anticipado a El Marplatense por la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales (Fecliba), cuando reportó un faltante de respiradores y de espacio físico destinado a la atención de personas con coronavirus.

«La capacidad está colmada y no entran más pacientes. En muchas clínicas está peligrando la atención de los pacientes que no tienen covid y requieren una urgencia. No se puede ocupar el 100% de las camas de terapia sólo con Covid, si una persona tiene un infarto le tenemos que decir que lo pase en la casa», sentenció Gustavo Elicabe, presidente de la entidad.

FUENTE: El Marplatense

