Preocupación por escaneos faciales y de iris en Mar del Plata: ¿Qué control tiene el Municipio?

La firma Worldcoin realiza escaneos faciales y de iris en lugares públicos de Mar del Plata, generando inquietud sobre la protección de la privacidad de los ciudadanos.

En una declaración contundente, Eva Ayala, concejal de Acción Marplatense (AM), ha exigido informes al Intendente de Mar del Plata con respecto a los escaneos faciales y de iris que está llevando a cabo la empresa Worldcoin en lugares públicos de la ciudad. Esta práctica consiste en recolectar datos biométricos de los ciudadanos a cambio de dinero, y su preocupación por el uso y protección de la información personal recopilada es evidente.

Eva Ayala, en representación de AM, ha manifestado su profunda preocupación por la posibilidad de que se utilicen de manera inapropiada y los riesgos asociados a la entrega de los datos biométricos obtenidos a través de estos escaneos. Existen diversos riesgos potenciales, como el acceso no autorizado a los datos, su uso indebido para fines comerciales o de vigilancia, y la posibilidad de ser víctimas de robo de identidad. Estos riesgos plantean serias inquietudes sobre la protección de la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.

Dentro de las cuestiones planteadas por la concejal se encuentran interrogantes acerca de la identidad y autorización de las personas encargadas de llevar a cabo los escaneos, el destino y uso de los datos recopilados, así como la legalidad de estas prácticas. Hasta el momento, no ha habido respuestas por parte de las autoridades municipales, lo cual aumenta la preocupación en torno a la transparencia y legalidad de estas acciones.

Ayala cuenta con registros fotográficos y documentos relacionados con estos escaneos, respaldando así su solicitud de informes al Intendente. La falta de respuesta por parte de los responsables de los escaneos refuerza la sospecha de que estas actividades podrían ser realizadas de manera ilegal.

Entregar datos biométricos a una empresa desconocida conlleva varios riesgos significativos para la privacidad y la seguridad de los individuos. Algunos consejos para tener en cuenta son:

Posible uso indebido: Existe el riesgo de que la empresa utilice los datos biométricos recopilados para fines no autorizados, como la venta a terceros o el empleo en actividades fraudulentas.



Vulnerabilidad ante el robo de identidad: Los datos biométricos, como las huellas dactilares o el escaneo facial, son información personal altamente sensible. Si caen en manos equivocadas, podrían ser utilizados para suplantar la identidad de una persona y llevar a cabo actividades delictivas.



Riesgo de violaciones de seguridad: Las empresas desconocidas pueden no tener medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos biométricos. Esto aumenta la posibilidad de que los datos sean comprometidos y utilizados de manera fraudulenta.



Pérdida de control sobre la información personal: Al entregar datos biométricos, se pierde el control sobre cómo se utilizarán y se compartirán dichos datos. Esto puede dar lugar a situaciones en las que los individuos no tienen conocimiento ni control sobre cómo se maneja su información sensible.

Vigilancia y seguimiento no deseado: En algunos casos, la recopilación de datos biométricos puede utilizarse para fines de vigilancia y seguimiento, lo que puede afectar la privacidad y la libertad de las personas



Es esencial tener precaución al entregar datos biométricos a una empresa desconocida. Es importante buscar información sobre la reputación y las prácticas de privacidad de la empresa antes de compartir información tan sensible. Además, es recomendable limitar la divulgación de datos biométricos solo a organizaciones confiables y reconocidas que garanticen la protección adecuada de la información personal.

Fuente: NMDQ

