Preocupante: el 73,88% de los trabajadores en la Costa Atlántica no están registrados

El desempleo acecha a todo el país a gran escala. Sin embargo, en algunos sectores, la principal problemática no radica en tener o no una ocupación laboral, sino en la manera en la que los trabajadores están -o no- registrados y el bajo salario que cobran en sus funciones.

Esta situación se desliza de una tendencia que se incrementa en los últimos años: el trabajo informal, no registrado o también denominado en negro, el cual omite la registración laboral.

Desde Sindicato de Empleados de Comercio brindaron un informe, el cual detalla que el 73,88% de los trabajadores de 1407 empresas relevadas de la Costa Atántica no están registrados.

Según el informe, sólo 125 empresas cumplen con las normativas para con los empleados. Asimismo, 1471 de 1991 trabajadores no están registrados, por lo que cumplen funciones de manera informal. Por otra parte, 340 están bien registrados, mientras que 180 entran en la categoría de mal registrados.

El relevamiento excluye a la ciudad de Mar del Plata, e incluye localidades cercanas: Santa Clara, Vidal/Pirán, Cariló, Ostende/Valeria del Mar, Santa Teresita, San Clemente/Las Toninas, Mar de Ajó, San Bernardo, Pinamar, San Bernardo, Mar del Tuyu/Costa del Este/La Lucila del Mar, Villa Gesell, Mar de las Pampas y Mar Azul.

En el documento se concluye que las localidades que tienen el mayor porcentaje de trabajadores relevados sin registrar son Mar del Tuyu/Costa del Este/La Lucila del Mar con el 95,12%, es decir que 156 de 164 empleados no cumplen con la registración laboral al cabo de 121 empresas puestas bajo la lupa.

En este contexto, Guillermo Bianchi, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, explicó a este medio que “hace mucho tiempo que se agravó la precarización del empleo por la no registración. Así como el empleado entra y cumple un horario de trabajo, el empleador también tiene que hacerlo“.

“Encontramos mucha preocupación en las Pymes, que son promotoras del gran empleo“, agregó. Por otra parte, detalló que, tras haber mantenido una reunión con autoridades de la UCIP -Unión del Comercio, la Industria y la Producción-, “creemos que tiene que haber una alianza entre las Pymes y los sectores de trabajo“.

Fuente: MI8

