PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PLANTEL DE VOLEY

En el estadio principal de Once Unidos se realizó una exhibición para dar a conocer el equipo que disputará el Torneo Argentino de Clubes, a partir del sábado a las 21 hs.

El jueves en el estadio de Once Unidos se realizó la presentación del plantel superior que competirá, a partir del sábado 18, en el Torneo Argentino de Clubes de voley. En clima de fiesta y con todas las niñas y niños de la colonia alentando a nuestro equipo se llevo a cabo un partido de exhibición.

La jornada inició con una puesta en escena con la temática de los Juegos Olímpicos, en la que algunos peques iban representando diferentes momentos, como: la entrega de medallas, los “Anillos Olímpicos”, varias disciplinas y el encendido del pebetero con la “Llama Olímpica”.

Durante la exhibición se hicieron presente Horacio Taccone, presidente del club y Andrés Macció, presidente del Ente de Deportes.

Taccone expresó, “les quiero pedir una cosa, estos jugadores que son los de Once Unidos se merecen que todos vengamos el sábado a alentarlos y llenemos esta cancha los esperamos a todos.

Por su parte el funcionario de Deportes dijo, “desearle al equipo y a toda la comunidad del Club Once Unidos, el mejor torneo posible. La verdad como sucedió el año pasado, tenemos muchas expectativas que al equipo de voley de la ciudad de Mar del Plata le vaya muy bien, así que los vamos a estar acompañando”.

El plantel ya tuvo su presentación y sus primeros gritos de aliento en el club, el sábado a las 21 hs. comenzarán a escribir una nueva historia para “Once”, con el estadio lleno y el acompañamiento de todos buscarán llegar a lo más lejos del certamen.

Los dirigidos por Gonzalo Borstelmann serán: Alejandro Saadía, Ian Mehamed, Lukas Rojas, Aquiles Santeufemia, Joaquín Aquindo, Tobías Sienra, Juan Ignacio Macció, Matías Martín, Marcos Richards, Lucas Sass, Bautista Gazaba, Nicolás Coccimiglio, Mauro Zelayeta, Ramiro Vaccari, Iván Quiroga, Federico Suárez, Gonzalo Carabajal, Alejandro Manzín, Tomás Russo y Santiago Aranguren.

A continuación se detalla el fixture de los partidos de “Once”:

Sábado 18 de enero: 21 hs Once Unidos vs Argentina – MDP

Domingo 19 de enero: 21 hs Argentina vs Once Unidos – MDP

Sábado 25 de enero: 21hs Once Unidos vs Paracao – MDP

Sábado 1 de febrero: 16hs San Lorenzo vs Once Unidos – Capital

Domingo 2 de febrero: 20hs Vélez Sarsfield vs Once Unidos – Capital

Sábado 15 de febrero: 21.30hs Paracao vs Once Unidos – Paraná

Jueves 20 de febrero: 21hs Once Unidos vs San Lorenzo – MDP

Viernes 21 de febrero: 21hs Once Unidos vs Velez Sarsfield – MDP

