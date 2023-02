Presentan un informe que revela la falta de limpieza y accesibilidad en las playas de la ciudad

El Partido Socialista realizó un informe titulado #Mardelplaya donde relevaron datos sobre el estado de las playas públicas del Partido de General Pueyrredon. Los indicadores evaluados se basan en índices de calidad orientados a la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Este informe, con sus conclusiones y propuestas, fue puesto a disposición del Intendente y el Concejo Deliberante.

“Con este trabajo buscamos seguir aportando al diagnóstico de nuestra ciudad, particularmente respecto a los espacios públicos. En noviembre lo hicimos con las plazas y ahora avanzamos con las playas. Para muchos vecinos y vecinas lo público es lo único por eso debe ser de calidad. Estudiar la ciudad es la mejor forma que tenemos de generar propuestas acorde a las necesidades del Partido de General Pueyrredon”, expresó Pablo Zelaya Blanco, Secretario General del Partido Socialista.

Entre las conclusiones más importantes a las que arriban a través del informe están la falta de una gestión adecuada de los residuos, sobre todo en la arena, y la accesibilidad para personas con discapacidad.

Al respecto el dirigente socialista explicó: “Hay falencias muy grandes en cuanto a la limpieza de las playas, en muchas no hay colilleros ni cestos de basura, y sólo una de las doce playas contaba con tachos para la separación en origen. En la mayoría no hay cartelería que fomente la conciencia respecto a la importancia de que todos colaboremos con el cuidado del espacio público. Esto mismo lo vimos cuando hicimos el diagnóstico de las plazas, es importante que la gente tenga dónde dejar su basura, explicar qué va en la bolsa verde y qué en la bolsa negra; y darle un tratamiento particular a las colillas”.

Asimismo agregó: “Otra cosa que hemos observado es que las playas de nuestra ciudad no están, mayormente, preparadas para recibir a la gente de forma inclusiva, sólo una de cada cuatro cuenta con infraestructura acorde. No hay rampas de acceso, incluso en muchos casos las escaleras y caminos de ingreso están en mal estado. Sabemos que algunas organizaciones locales se encargan de facilitar, por ejemplo, sillas adaptadas para circular por la arena y entrar al agua. Creemos que este esfuerzo tiene que estar coordinado con la Municipalidad, que es, en definitiva, la responsable de garantizar la accesibilidad. Poder ir a la playa, disfrutar del mar, no debería ser un privilegio; tenemos 47 km de costa, nos parece increíble que la mayoría de las playas no puedan ser visitadas por personas con discapacidad, movilidad reducida, personas mayores o familias con carritos para bebés”.

Para cerrar, Zelaya Blanco, manifestó: “Además del relevamiento de las doce playas, este informe presenta conclusiones generales, y cuatro propuestas concretas: la creación de la Guarda Costera Ecológica, el estudio estratégico de los espacios públicos, la gestión integrada de las playas de la ciudad y la convocatoria a organizaciones y vecinos a ser parte de este proceso”.

Comentarios

comentarios