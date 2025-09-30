PRESENTAN UNA NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL SOLIDARIO

Dará comienzo el próximo viernes 3 de octubre a las 18 en la Sala del Notariado.

El próximo miércoles 1 de octubre a las 11, en dependencias del Colegio de Escribanos, sito en Independencia y Colón, se presentará la décima primera edición del Festival de Cine Español Solidario organizado por el Centro de Castilla y León y el programa radial ¡Arre que va!.

En la oportunidad se dará a conocer la programación a desarrollarse durante los cinco viernes del mes de octubre a las 18 horas, que comprende la proyección de los filmes Campeones, Mamá cumple 100 años, El espíritu de la colmena, El verdugo y Las ovejas no pierden el tren, material cedido por el Consejo de Cultura Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina.

Como es habitual el costo de la entrada será un alimento no perecedero destinado a entidades de bien público de la ciudad, cuya distribución estará a cargo del Banco de Alimentos de esta ciudad.

