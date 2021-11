Presentaron la programación para el 36ª Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, producido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), reconocido por la FIAPF como único clase A de Latinoamérica, anunció la programación de su 36° edición.

El Festival se llevará a cabo de manera híbrida: será presencial y online entre el 18 y el 28 de noviembre. Este formato permitirá seguir expandiendo la programación y continuar celebrando al cine con un mayor alcance federal. La edición estará dedicada a la memoria del documentalista David “Coco” Blaustein, un gran referente de la cinematografía nacional.

En la ceremonia de apertura realizada en el Cine Gaumont, el Presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Fernando Juan Lima, señaló: “Este año ha sido particularmente difícil. Esto tiene que ver con los tiempos que hemos vivido y que estamos viviendo. El Festival iba a tener solamente un formato online pero gracias a las mayores aperturas y a la decisión del presidente del Instituto, Luis Puenzo, hemos podido hacer un festival mixto, con la mayor presencialidad posible” y agregó: “A pesar de las adversidades hemos podido lograr una programación increíble, hermosa, desafiante, única y diversa como es siempre”.

Asimismo, Cecilia Diez, Productora General del Festival, remarcó: “Las salas tendrán un aforo del setenta por ciento y lo vamos a respetar, y a cuidar cada una de esas proyecciones con todos los protocolos que están vigentes al día de hoy. Sabemos que estamos embarcados en un hermoso desafío y que debemos seguir cuidándonos, por eso, es que desde el festival decidimos solicitar a todos los invitados y a todos los trabajadores que previo a viajar a Mar del Plata presenten su carnet de vacunación completa y en caso de que no lo tuvieran, que presenten un PCR”.

Por su parte Cecilia Barrionuevo, Directora Artística del Festival, hizo hincapié en la programación: “este año seguimos teniendo una línea editorial que es compleja, diversa, vibrante, que es vital y que invita a cierto desafío para las espectadoras y los espectadores” y agregó que “esta edición vuelve a tener la maravillosa impronta de la experiencia en común en una sala de cine, en donde el cine argentino va a tener un lugar destacado”.

Esta edición cuenta con el apoyo de la Acción Cultural de España y el Centro Cultural de España de la Embajada de España, el Instituto Francés en Argentina de la Embajada de Francia, la Embajada de Canadá, el Instituto Goethe, la Embajada de Alemania y German Films, la Embajada de Italia, la Embajada de Suiza, la Embajada de Austria, la Embajada de Corea, el Centro Cultural Coreano, la Embajada de Japón y la Embajada de Brasil. También es importante mencionar la colaboración de la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires, la Universidad del Cine, el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y la Filmoteca Española.

En el evento de lanzamiento se destacó el aporte de Netflix, Sony, Warner Bros. Pictures Argentina, Disney, UIP Argentina, BF Paris, Diamond Films, Warner Media y la presencia de MUBI, un nuevo aliado que se suma al Festival otorgando el premio MUBI a la mejor película de la competencia Estados Alterados.

De esta manera, se lanzó oficialmente la programación, en nombre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, de la trigésimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El evento fue transmitido en directo por la página web, aquellas personas que deseen verlo podrán hacerlo a través del canal de YouTube.

Podes ver la programación completa acá:

Competencia Internacional

Petite maman, de Céline Sciamma – Francia – 2021 – 72’ (Competencia Internacional – Película de Apertura)

Álbum para la juventud / Album for the Youth, de Malena Solarz – Argentina – 2021 – 80’

Diários de Otsoga / The Tsugua Diaries, de Miguel Gomes, Maureen Fazendeiro – Francia, Portugal – 2021 – 101’

El otro Tom / The Other Tom, de Rodrigo Plá, Laura Santullo – Estados Unidos, México – 2021 – 111’

Espíritu sagrado / The Sacred Spirit, de Chema García Ibarra – España, Francia, Turquía- 2021 – 97’

Hellbender, de John Adams, Toby Poser, Zelda Adams – Estados Unidos – 2021 – 82’

Hit the Road, de Panah Panahi – Irán – 2021 – 93’

Kim Min-young of the Report Card / Seong-jeok-pyo-wui Kim Minyoung, de Lim Jisun, Lee Jae-eun – Corea del Sur – 2021 – 94’

Quién lo impide / Who’s Stopping Us, de Jonás Trueba – España – 2021 – 220’

Re Granchio / The Tale of King Crab, de Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis – Italia, Francia, Argentina – 2021 – 106’

The Girl and the Spider, de Silvan Zürcher, Ramon Zürcher – Suiza – 2021 – 98’

What Do We See When We Look at the Sky?, de Alexandre Koberidze – Georgia – 2021 – 150’

Competencia Internacional – Fuera de Competencia

Azor, de Andreas Fontana – Argentina, Suiza – 2021 – 100’

Competencia Latinoamericana

9, de Martín Barrenechea, Nicolás Branca – Uruguay, Argentina – 2021 – 105’

Aurora, de Paz Fábrega – Costa Rica, México – 2021 – 92’

Bob Cuspe: Nós não gostamos de gente / Bob Spit – We Do Not Like People, de Cesar Cabral – Brasil – 2021 – 90’

Camila saldrá esta noche / Camila Comes Out Tonight, de Inés Barrionuevo – Argentina – 2021 – 103’

Carajita, de Silvina Schnicer, Ulises Porra – Argentina, República Dominicana – 2021 – 86’

De todas las cosas que se han de saber / About Everything There Is to Know, de Sofía Velázquez Núñez – Perú – 2021 – 90’

El cielo está rojo / The Sky Is Red, de Francina Carbonell – Chile – 2020 – 77’

El perro que no calla / The Dog Who Couldn’t Be Quiet, de Ana Katz – Argentina – 2021 – 74’

Jesús López, de Maximiliano Schonfeld – Argentina, Francia – 2021 – 90’

La encomienda, de Pablo Giorgelli – Argentina, República Dominicana – 2021 – 102’

Piedra noche / Dusk Stone, de Iván Fund – Argentina, Chile, España – 2021 – 87’

Yo y las bestias / Me & the Beasts, de Nico Manzano – Venezuela – 2021 – 78’

Competencia Latinoamericana – Fuera de Competencia

El empleado y el patrón / The Employer and the Employee, de Manuel Nieto Zas – Argentina, Brasil, Francia, Uruguay – 2021 – 106’

Competencia Latinoamericana de Cortos

A Love Song in Spanish, de Ana Elena Tejera – Francia, Panamá – 2021 – 24’

Atrapaluz / Suncatcher, de Kim Torres – Costa Rica, México – 2021 – 21’

La sangre es blanca, de Óscar Vincentelli – España, Venezuela – 2020 – 13’

Los huesos / The Bones, de Cristóbal León, Joaquín Cociña – Chile – 2021 – 14’

Síndrome de los quietos / The Stillness Syndrome, de Elías León Siminiani – España, Colombia – 2021 – 30’

Vagalumes / Fireflies, de Léo Bittencourt – Brasil – 2021 – 19’

Competencia Argentina

Atlas, de Guadalupe Gaona, Ignacio Masllorens – Argentina – 2021 – 89’

Danubio / Danube, de Agustina Pérez Rial – Argentina – 2021 – 62’

Estrella roja / Red Star, de Sofía Bordenave – Argentina – 2021 – 73’

Husek, de Daniela Seggiaro – Argentina – 2021 – 89’

La luna representa mi corazón / The Moon Represents My Heart, de Juan Martín Hsu – Argentina, Taiwán – 2021 – 103’

Las cercanas / Near and Dear, de María Álvarez – Argentina – 2021 – 81’

Matar a la bestia / To Kill the Beast, de Agustina San Martín – Argentina, Brasil, Chile – 2021 – 79’

Metok, de Martín Solá – Argentina, Italia, Tíbet – 2021 – 61’

Noh, de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer, Ignacio Ragone – Argentina, Japón, Alemania – 2021 – 75’

Punto rojo / Red Point, de Nic Loreti – Argentina – 2021 – 80’

Reloj, soledad / Clock, Solitude, de César González – Argentina – 2021 – 70’

Una escuela en Cerro Hueso / A School in Cerro Hueso, de Betania Cappato – Argentina – 2021 – 70’

Competencia Argentina – Fuera de Competencia

Las noches son de los monstruos / The Nights Belong to Monsters, de Sebastián Perillo – Argentina – 2021 – 97’

Nuestros días más felices / Our Happiest Days, de Sol Berruezo Pichon-Rivière – Argentina – 2021 – 100’

Competencia Argentina de Cortos

El espacio sideral / The Sidereal Space, de Sebastián Schjaer – Argentina – 2021 – 17’

Engomado / Stuck, de Toia Bonino, Marcos Joubert – Argentina – 2021 – 15’

Érase una vez en Quizca / Once Upon a Time in Quizca, de Nicolás Torchinsky – Argentina – 2021 – 12’

Fuera del área de cobertura / Outside the Coverage Area, de Agustina Wetzel – Argentina – 2021 – 29’

Las máquinas tristes / Sad Machines, de Paola Michaels – Argentina – 2021 – 9’

Le Vortex Monopolaire / The Monopole Vortex, de Luciano Onetti – Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia – 2021 – 15’

Luto / Mourning, de Pablo Martín Weber – Argentina – 2021 – 28’

Un cráneo / A Skull, de Mariano Cócolo – Argentina – 2021 – 4’

Competencia Argentina de Cortos – Fuera de Competencia

Lobo solitario / Lone Wolf, de Javier Beltramino – Argentina, Bélgica, México – 2021 – 18’

Competencia Estados Alterados

A Night of Knowing Nothing, de Payal Kapadia – Francia, India – 2021 – 96’

All Light, Everywhere, de Theo Anthony – Estados Unidos – 2021 – 109’

Condition d’élévation / State of Elevation, de Isabelle Prim – Francia – 2021 – 20’

Dark Light Voyage, de Tin Dirdamal, Eva Cadena – México, Vietnam – 2021 – 66’

Eles transportan a norte / They Carry Death, de Samuel Delgado, Helena Girón – España, Colombia – 2021 – 75’

No táxi do Jack / Jack’s Ride, de Susana Nobre – Portugal – 2021 – 70’

Nuclear Family, de Travis Wilkerson, Erin Wilkerson – Estados Unidos – 2021 – 93’

Orpheus / Орфей, de Vadim Kostrov – Rusia – 2021 – 116’

Outside Noise, de Ted Fendt – Alemania, Austria, Corea del Sur – 2020 – 61’

PR1NC3S4, de Raúl Perrone – Argentina – 2021 – 67’

Sexo desafortunado o porno loco / Bad Luck Banging or Loony Porn, de Radu Jude – Rumania,

Croacia, República Checa, Luxemburgo – 2021 – 106’

Ste. Anne, de Rhayne Vermette – Canadá – 2021 – 90’

Sycorax, de Lois Patiño, Matías Piñeiro – España – 2021 – 21’

Competencia En Tránsito / Work in Progress

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado / Something New, Something Old, Something Borrowed, de Hernán Rosselli – Argentina

Desierto verde / Green Desert, de Meliza Rojas Cancino – Chile

El hincha / Prodigal Son, de Renzo Cozza – Argentina

Errante. La conquista del hogar/ Wanderer. The Conquest of Home, de Adriana Lestido – Argentina

La Edad Media / The Middle Ages, de Luciana Acuña, Alejo Moguillansky – Argentina

La luz de Masao Nakagawa / The Light of Masao Nakagawa, de Hideki Nakazaki – México, Perú

Las almas / The Souls, de Laura Basombrío – Argentina

Los Bilbao / The Bilbaos, de Pedro Speroni – Argentina

Luces y sombras / Lights and Shadows, de Manuel Ferrari – Argentina

Luminum, de Maximiliano Schonfeld – Argentina

Monólogo colectivo / Collective Monologue, de Jessica Sarah Rinland – Argentina

Todo nuevo / Brand New Everything, de Guillermina Pico – Argentina

PANORAMA

Autoras y Autores

Una mujer / A Woman, de Jeanine Meerapfel – Alemania, Argentina – 2020 – 104’ (Autoras y Autores – Película de Apertura)

After Blue (Paradis Sale) / After Blue (Dirty Paradise), de Bertrand Mandico – Francia – 2021 – 130´

Ahed’s Knee / Ha’berech, de Navad Lapid – Francia, Alemania, Israel – 2021 – 109’

Compartment No. 6 / Hytttti nro 6, de Juho Kuosmanen – Finlandia, Rusia, Estonia, Alemania – 2021 – 107´

Drive my Car, de Ryusuke Hamaguchi – Japón – 2021 – 179´

El poder del perro /The Power of the Dog, de Jane Campion – Nueva Zelanda, Australia – 2021 – 126´

Fue la mano de Dios / È stata la mano di Dio, de Paolo Sorrentino – Italia – 2021 – 130´

Hygiène sociale / Social Hygiene, de Denis Côté – Canadá – 2021 – 76´

Il buco / The Hole, de Michelangelo Frammartino – Italia, Alemania, Francia – 2021 – 93´

In Front of Your Face / Dangsin-eolgul-apeseo, de Hong Sangsoo – Corea del Sur – 2021 – 85´

La isla de Bergman / Bergman Island, de Mia Hansen-Løve – Francia, Bélgica, Alemania, Suecia – 2021 – 112´

Memoria, de Apichatpong Weerasethakul – Colombia, Tailandia, Francia, Alemania, México, Qatar – 2021 – 136´

Rey Richard: Una familia ganadora / King Richard, de Reinaldo Marcus Green – Estados Unidos – 2021 – 138´

The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal – Estados Unidos, Grecia – 2021 – 121´

The Taking, de Alexandre O. Philippe – Estados Unidos – 2020 – 76´

Train Again, de Peter Tscherkassky – Austria – 2021 – 20´

Veneciafrenia / Venicephrenia, de Álex de la Iglesia – España – 2021 – 80´

Vortex, de Gaspar Noé – Francia – 2021 – 145´

Mar de Chicas y Chicos

Fortune Favors Lady Nikuko / Gyoko no Nikuko-chan, de Ayumu Watanabe – Japón – 2021 – 97’

Kids Are Fine / Ah-ee-deul-eun-jeul-gup-da, de Lee Ji-won – Corea del Sur – 2021 – 103’

Kiko et les animaux / Kiko and the Animals, de Yawen Zheng – Francia, Suiza – 2020 – 7’

Loop, de Pablo Polledri – Argentina, España – 2020 – 8’

Papá consiguió trabajo en Marte / Dad Got a Job in Mars, de Joaquín Zelaya, Damián Galateo – Argentina – 2021 – 13’

Un caillou dans la chaussure / A Stone in the Shoe, de Éric Montchaud – Francia, Suiza – 2020 – 12’

Hora Cero

Mad God, de Phil Tippett – Estados Unidos – 2021 – 84’

Midnight / Mi-deu-nai-teu, de Kwon Oh-seung – Corea del Sur – 2021 – 103´

Shark: The Beginning / Sya-keu-deo-bi-gi-ning, de Chae Yeo-jun – Corea del Sur – 2021 – 108’

Titane, de Julia Ducornau – Francia – 2020 – 108’

Banda Sonora Original (BSO) presenta

Panash, de Christoph Behl – Argentina – 2021 – 89’

Retratos: Documentales de artistas

Chango, la luz descubre / Chango, the Light Uncovers, de Alejandra Martín, Paola Rizzi – Argentina – 2021 – 85’

Hugo in Argentina, de Stefano Knuchel – Suiza – 2021 – 97´

María Luisa Bemberg: El eco de mi voz / María Luisa Bemberg: The Echo of My Voice, de

Alejandro Maci – Argentina – 2021 – 90’

Tres en la deriva del acto creativo, de Fernando E. Solanas – Argentina – 2021 – 96’ (Película de Apertura del Festival)

FOCOS Y RETROSPECTIVAS

Poesía de lo cotidiano: Los primeros films de Helke Misselwitz

Herzsprung, de Helke Misselwitz – Alemania – 1992 – 87’

Bulky Trash / Sperrmüll, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1990 – 78´

Who’s Afraid of the Bogeyman / Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1989 – 52’

After Winter Comes Spring / Winter Adé, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1988 – 116’

TangoDream / TangoTraum, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1985 – 18´

Tango, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1985 – 6’

35 Photos / 35 Fotos, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1984-1985 – 7’

Nude Photography–e.g., Gundula Schulze / Aktfotografifie–z.B. Gundula Schulze, de Helke

Misselwitz – República Democrática Alemana – 1983 – 12’

The Marx Family / Marx-Familie, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1983-1988 – 6’

Retrospectiva Machiko Kyō

A Woman’s Testament / Jokyo, de Kozaburo Yoshimura, Yasuzô Masumura, Kon Ichikawa – Japón – 1960 – 100’

Floating Weeds / Ukigusa, de Yasujiro Ozu – Japón – 1959 – 119´

The Key / Kagi, de Kon Ichikawa – Japón – 1959 – 105’

Gate of Hell / Jigokumon, de Teinosuke Kinugasa – Japón – 1953 – 89’

Older Brother, Younger Sister / Ani Imouto, de Mikio Naruse – Japón – 1953 – 93´

Ugetsu / Ugetsu monogatari, de Kenji Mizoguchi – Japón – 1953 – 97’

Tales of Genji / Genji monotagari, de Kozaburo Yoshimura – Japón – 1951 – 124’

Cortometrajes animados argentinos recuperados

Aventuras de Perico en la historia argentina, de Rodolfo de Luca – Argentina – 1970 – 10’

Caraballo mató un gallo, de Simón Feldman – Colombia, Argentina – 1976-1983 – 7’

El día del caramelo, de Héctor “Kalondi” Compaired – Argentina – 1976 – 12’

El zorro y los presumidos, de Simón Feldman – Argentina – 1975 – 10’

Estás creciendo, de Ricardo Alventosa – Argentina – 1972 – 10’

Centenario de Fernando Fernán Gómez

Manicomio, de Fernando Fernán Gómez, Luis María Delgado – España – 1954 – 80’

Jean-Luc Godard: El libro de imagen

El libro de imagen / Le Livre d’image, de Jean-Luc Godard – Francia, Suiza – 2018 – 88’

Tributo a Manny Farber

Negative Space, de Christopher Petit – Reino Unido – 2000 – 39’

Untitled: New Blue, de Paul Schrader – Reino Unido – 1995 – 5’

Y ahora elogiemos las películas / Let Us Now Praise Movies, de Nicolás Zukerfeld – Argentina – 2017 – 15’

FUNCIONES INSTITUCIONALES

35° Premio Georges Méliès – Concurso de Cortometrajes

Historias Breves 19

Ahí vienen, de Lucas García, Pedro Ponce – 14’

Borderline, de Rocío González – 12’

Club nocturno, de Gonzalo Bazillo – 15’

Después de las 12, de Sofía Szelske – 14’

Errantes, de Carla Finco – 14’

Palito Bombón Helado, de Lucía Paz – 14’

Rosita, de Lucía Ravanelli – 15’

Muestra ENERC

Cuarto oscuro, de Erik Freund – 13’

Distancias, de Pablo Alejandro Aramayo – 14’

El halcón, de Fernando Caruso – 15’

Esta herida cuando no cicatriza se vuelve piedra, de Nicolás Turjanski – 13’

Hambre, de Diana Quiroga – 12’

Sunchos van, de Carolina Costa Fernández – 12’

Pantalla UBA – Afuera el sol estalla

Ayllu, de Giselle Carrazco Cochachin, Mauricio Clavijo Velasco, Quimey Muscio – 7’

Betti, de Nina Marchi – 11’

Crónicas indelebles, de Camila Beccaria – 3’

Cuerpolígono, de Ángel Gallegos, Sofía Basail, Octavio Ferrari, Violeta Fontenla – 2’

El fin de los temas, de Ignacio Dagostino, Angelbert Evia, Lenny Forster, Florencia González,

Victoria Robin, Tiago Picolo – 2’

El último viaje de mi abuelo (y otras formas de partir), de Candela Robles, Ivana Kairiyama,

Carmela Favier, Gonzalo Gelpi – 5’

Franca, mi amiga la ballena, de Laura Paulina López Valencia – 10’

Koren, de Vera Concilio, Milena Pellettieri, Thais Servin – 3’

Luces ciegas, de Quimey Muscio – 6’

Luna de sangre, de Julieta Carla Pileci – 5’

Mientras recuerdo el salir, de Iván Egurza – 4’

Mucho tiempo por hoy, de Corina Safar, Inti Patrón, Camila Ruggiero, Florencia Gold – 3’

No podría, de Giselle Carrazco Cochachin, Mauricio Clavijo Velasco – 8’

No se puede ver el sol o morir por mucho tiempo, de Emiliano Campos – 4’

Pandemia, de Valeria Lee – 1’

Ramal Infinito, de Arturo Spano – 3’

Solo el viento, de Rocío Ailén Elisii – 4’

Un bacio, de Ailen Miglioranza, María Belén Balzani, Valentina María Scala Federici – 8’

Cortos del Programa de Cine UTDT

Amor de verano, de Eline Marx – 21’

Esta no es una historia sobre China, de Francisca Jiménez Ortegate – 16’

Los confidentes, de Nicolás Turjanski – 8’

Los nidos, de Sofía Brihet – 11’

Meu pai, a câmera e eu (Mi padre, la cámara y yo), de Felipe Camargo de Moura Campos – 16’

Para ella, de Camila Meyer – 14’

14° Edición de 24 horas de Cine Nacional

TRAYECTORIAS Y HOMENAJES

Trayectoria: Félix “Chango” Monti

Al final del túnel, de Rodrigo Grande – 2016 – 120’

El viaje, de Fernando “Pino” Solanas – 1992 – 136’

Trayectoria: Annamaría Muchnik

Trayectoria: Pepe Soriano

La Patagonia rebelde, de Héctor Olivera – 1974 – 103’

Lugares comunes, de Adolfo Aristarain – 2002 – 108’

Homenaje: David “Coco” Blaustein

Botín de guerra, de David “Coco” Blaustein – 2000 – 117’

Cazadores de utopías, de David “Coco” Blaustein – 1995 – 152’

Porotos de soja, de David “Coco” Blaustein, Osvaldo Daicich – 2009 – 98’

Se va a acabar, de Andrés Cedrón, David “Coco” Blaustein – 2021 – 115’

Homenaje: Jorge Coscia

Luca vive, de Jorge Coscia – 2002 – 111’

Sentimientos: Mirta de Liniers a Estambul, de Guillermo Saura, Jorge Coscia – 1987 – 97’

Homenaje: Paola Suárez

Atlántida, de Inés María Barrionuevo – 2014 – 79’

El otro verano, de Julián Giulianelli – 2018 – 71’

NOCHES MARPLATENSES

El desarmadero, de Eduardo Pinto

Ex casados, de Sabrina Farji

Causalidad, de WHO

CLINT EASTWOOD: UN LEGADO CINEMATOGRÁFICO – CELEBRANDO SUS 50 AÑOS DE CINE

Harry el sucio / Dirty Harry, de Clint Eastwood – 102’

Francotirador / American Sniper, de Clint Eastwood – 132’

Gran Torino, de Clint Eastwood – 117’

Los imperdonables / Unforgiven, de Clint Eastwood – 131’

Los puentes de Madison / The Bridges of Madison County, de Clint Eastwood – 135’

Sully: Hazaña en el Hudson / Sully, de Clint Eastwood – 96’

La mula / The Mule, de Clint Eastwood – 117’

