Presupuesto, vetos y mesas de diálogo: los próximos desafíos para el Gobierno

Milei iniciará la semana con la presentación del Presupuesto 2026. En medio de la campaña electoral, de cara a octubre, el Gobierno pondrá a prueba sus apoyos cuando el Congreso debata los vetos del Presidente al financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica

Luego de días de tensión, post elecciones provinciales en Buenos Aires, el Gobierno encarará una semana con fuertes anuncios: Javier Milei tomará la jura del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán y por la noche presentará el Presupuesto 2026 A la vez, se espera una marcha por la salud y educación pública tras los vetos del Ejecutivo en el Congreso a las leyes de financiamiento y emergencia.

El presidente Javier Milei hablará este lunes 15 por el Presupuesto del año próximo y, según pudo confirmar Ámbito, el mandatario no asistirá al Congreso como el año pasado, sino que grabará el mensaje desde Casa Rosada. La decisión se debe a la derrota electoral, en contexto de extrema tensión con los diputados y senadores, corroído por los vetos a varias de las leyes aprobadas en el recinto.

Presupuesto 2026 y jura de Lisandro Catalán: cómo será el comienzo de la semana para el Gobierno

Una novedad dentro del Gabinete fue la decisión de incorporar a Lisandro Catalán, quien se desempeñaba como secretario de Interior y ahora ascendió a Ministro. El «flamante» nuevo integrante del oficialismo (como lo definió el jefe de Gabinete Guillermo Francos) tomará jura este mismo lunes 15 por la mañana.

Este lunes se espera la jura de Lisandro Catalán como ministro del Interior.

Sin embargo, ya tuvo un debut esta semana al reunirse con -solo- tres gobernadores provinciales: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Todos ellos con acuerdos electorales de cara a los comicios de octubre.

La reunión fue presidida por el mismo Catalán, y contó además con la presencia su par de Economía, Luis Caputo y el propio Francos.

Desde las administraciones subnacionales destacaron la presencia de Caputo, ya que muchos de ellos tienen reclamos sobre pago de obras que se adeudan o de autorizaciones de créditos en organismos internacionales

Universidades: marcha en las calles y tratamiento de los vetos en el Congreso

Este viernes por la tarde se conoció que la Cámara de Diputados buscará revertir los vetos de Milei, de esta semana, a la implementación de proyectos para el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica.

La convocatoria parlamentaria será para el miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, jornada en la que confluirá una movilización ya anunciada de universitarios, trabajadores de hospitales y jubilados. El equilibrio fiscal será el eje argumentativo oficialista.

El Frente Sindical Universitario confirmó esta manifestación y anticiparon un final abierto para alcanzar los dos tercios en Diputados que permita dar el primer paso para ratificar la iniciativa, según afirmaron fuentes gremiales a Ámbito.

La movilización del miércoles contra los vetos será la segunda de estos sectores en menos de una semana: este viernes que pasó trabajadores del hospital Garrahan y docentes marcharon a Plaza de Mayo en un claro gesto de rechazo a la decisión del Ejecutivo.

Al grito de «el hospi no se toca» y «abajo los vetos», miles de personas se congregaron en el centro porteño. La ley de Emergencia Pediátrica contemplaba la recomposición salarial de los profesionales de dichos hospitales y la actualización presupuestaria para estos centros. Por su parte, la ley de Financiamiento Universitario establecía una recomposición para las partidas presupuestarias de las universidades públicas.

