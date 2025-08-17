Prevención y controles gratuitos en dos nuevas sedes de Salud en tu Barrio

Se realizarán controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica para animales, entre otros servicios.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con dos dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

En esa línea, los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 18 al viernes 22, en el horario de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el Club deportivo Al Ver Verás, ubicado en avenida Victorio Tetamanti 3324.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Cabe aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad.

El jueves y viernes se realizarán controles odontológicos. Mientras que el jueves también se realizará vacunación antirrábica para perros y gatos, se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y se llevará a cabo una capacitación sobre RCP a las 14. Los interesados en la capacitación tienen que inscribirse previamente en el Club.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en la Sociedad de Fomento Autódromo, ubicada en Rosales 12086, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

El lunes, martes y miércoles se realizarán controles odontológicos. Y, el lunes también, se llevará a cabo una capacitación sobre RCP y primeros auxilios a las 10.

El miércoles se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad, se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños, se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y el Servicio Municipal de Atención a las Adicciones – SEMDA. El viernes también se realizará vacunación antirrábica para perros y gatos a las 9.

Asimismo, el tercer dispositivo de Salud en tu Barrio estará el viernes 22 en la Sociedad de Fomento Autódromo, de 10 a 14.

Se realizará una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y una encuesta sobre factores de riesgo. Además, se llevarán a cabo controles glucémicos y se brindarán pautas de educación en diabetes.

En tanto, se realizará un taller de cesación tabáquica, un taller de alimentación saludable y se brindará consejería nutricional.

Durante toda la jornada, se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio .

Sobre el consultorio móvil odontológico

Desde el lunes 18 al miércoles 20 de agosto el consultorio móvil odontológico funcionará en la Sociedad de Fomento Autódromo, ubicada en Rosales 12086; y el jueves y viernes lo hará en el Club deportivo Al Ver Verás, ubicado en avenida Victorio Tetamanti 3324. La atención será de 9 a 13 sin turno previo.

En cuanto a los servicios, el consultorio móvil realizará atención odontológica para niños, niñas y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias y detección temprana del cáncer bucal.

Para más información sobre el consultorio móvil y el servicio de odontología del Municipio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/odontologiasalud

