Primer día: cientos de estudiantes celebraron su «UPD» bajo un estricto control del municipio

Los festejos por el último primer día de clases de los estudiantes del último año del secundario se desarrollaron, principalmente, en la Plaza España y el Parque San Martín. Los operativos municipales controlaron la situación y desarticularon una fiesta clandestina.

Todo bajo control: durante la madrugada del lunes, en la previa de su ingreso a las escuelas de la ciudad, miles de adolescentes del último año de secundario se reunieron -principalmente en la Plaza España y el Parque San Martín– para festejar su «último primer día» de clases.

En este sentido, la Municipalidad desplegó un importante operativo en los epicentros del tradicional festejo e incluyó también el corredor costero, con el objetivo de prevenir incidentes, controlar la fiesta de los jóvenes y evitar la clandestinidad en el marco de una jornada que transcurrió, según trascendió hasta el momento, en paz.

Según refirieron fuentes oficiales a este medio, durante las primeras horas del 9 de marzo se contabilizaron más participantes que años anteriores, cuando se reunieron cerca de 600 personas en los espacios públicos. Los chicos y chicas se trasladaron sin mayores inconvenientes hacia el ingreso de sus escuelas, donde continuaron con su fiesta.

En tanto, los operativos de distintas áreas del municipio permitieron desarticular una fiesta clandestina que se desarrollaba en el marco del UPD.

La semana pasada, la Secretaría de Seguridad informó que implementaría un operativo en la vía pública antes del ingreso a las instituciones educativa y de control a las fiestas que se organizan en ámbitos privados.

Según explicó el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, inicialmente estos festejos se realizaban en hogares o espacios particulares con acompañamiento familiar. “No obstante, hemos visto un cambio de conducta sustancial. En algunos casos se pretende realizar encuentros masivos con más de 20 instituciones y más de 600 personas. Ahí ya estamos pasando un límite que el Estado no va a permitir”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario fue contundente: “No vamos a permitir la realización de fiestas clandestinas, en ningún contexto”. En este marco, el trabajo del municipio se enfocó en el cuidado de los estudiantes y el control de estas situaciones que alteran la seguridad.

