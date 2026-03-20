Primer fin de semana largo pos verano: hay un 40% de reservas hoteleras en Mar del Plata

Desde la hotelería y el sector inmobiliario señalaron que, por ahora, el nivel de reservas es moderado, aunque confían en el aporte del turismo espontáneo.

A pocos días del fin de semana largo por el Día de la Memoria, distintos sectores vinculados al turismo en Mar del Plata anticipan un movimiento moderado, con expectativas puestas en las reservas de último momento y en la llegada de visitantes de cercanía, con una ocupación que rondará el 40%.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) indicaron que, hasta este jueves, la ocupación rondaba el 40%. De todos modos, señalaron que entre el viernes y el sábado podría aparecer turismo espontáneo de cercanía, lo que permitiría elevar ese porcentaje.

En paralelo, desde el Colegio de Martilleros señalaron que existen consultas para este fin de semana largo, el primero después de la temporada de verano, aunque estiman que la ocupación podría ubicarse por debajo de la registrada el año pasado en en feriado por el Día de la Memoria.

Turistas en Mar del Plata.

Uno de los factores a tener en cuenta es que actualmente hay una oferta más reducida de unidades disponibles, ya que muchas propiedades fueron alquiladas para estudiantes y otras se encuentran reservadas de cara a la Semana Santa.

En cuanto al perfil de los visitantes, desde el sector inmobiliario señalaron que todavía no hay una línea completamente definida, aunque entienden que «predominará el turismo familiar».

De esta manera, Mar del Plata se encamina a un nuevo fin de semana largo con expectativas moderadas en materia turística, a la espera de cómo se comporte la demanda durante las próximas horas y del posible impulso que pueda aportar el movimiento de último momento.

Fuente: Mi8

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