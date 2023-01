“Princesas, 30 años después”: la obra de Pepe Cibrián va por su tercer mes en cartelera de la temporada 2023

Con cuatro salas Melany (San Luis 1750) colmadas el elenco orgullosamente marplatense de «Princesas, 30 años después » continúa teniendo una temporada 2023 a puro teatro, con gran calidad y expectantes en el último tramo de lo que queda de un verano explosivo en La Feliz.

Desde el 2 de diciembre del pasado 2022 tres Princesas se paran frente a vecinos y turistas que buscan divertirse y emocionarse presenciando la obra que Pepe Cibrián Campoy creó y estrenó en Buenos Aires y que decidió ceder para su realización a un elenco de artistas locales.

Con Marcelo Fabián Rossi, Marina Elissamburu y Marina Sol Stipanich, y dirigidos por Daniela Parrinello Rizzi, el público puede ver a tres princesas un poco diferentes a las que conocemos y un reencuentro que hace reír y reflexionar. La música, el vestuario y una puesta en escena increíble son apenas algunos de las grandes características de esta gran obra. La gran noticia es que repetirán durante febrero con dos funciones por mes (2 y 16/2 a las 20).

En esta línea, Marina Sol Stipanich comentó: “Estamos super contentos y felices con cómo se viene desarrollando la obra. Cuando comenzamos a producirla (marzo del 2022) teníamos muchas expectativas y había mucho que solucionar. Es todo un año de esfuerzo que se muestra sobre el escenario”.

“Estrenamos el 2 de diciembre en la sala Melany y hace ya dos meses que estamos con funciones y muy contentos. Queríamos que la gente lo disfrute desde la risa. También hay tintes de nostalgia que le genera al espectador. Hay personas que nos comentaron que se han emocionado y reído al mismo tiempo”, agregó.

Respecto a la obra que se presentó en Buenos Aires, remarcó: “Hay cambios significativos y el público que la vio en Capital Federal los aceptó muy bien. Aunque el vestuario es el mismo, la escenografía no. Además, el guion es el mismo, pero desde la dirección se le puso una impronta y nosotros aportamos ideas nuevas que también generan modificaciones en las pausas del texto. Esto, igualmente, le encantó a Pepe Cribrián Campoy”.

Por su parte, Marcelo Fabián Rossi, actor y productor del espectáculo, mencionó: “Durante el mes de diciembre tuvimos la grata presencia de quien escribió esta obra: el señor Pepe Cibirán Campoy. Él se fue maravillado de como encaramos cada uno de los personajes, el reencuentro de las princesas. Pepe está ansioso porque se siga desarrollando la obra tanto hasta el final de la temporada 2023, en el inverno y llevarla a ciudades cercanas de la provincia de Buenos Aires”.

Cibrián participó de la obra no sólo brindando su voz en off como uno de los personajes de esta particular comedia, sino también cediendo el espectacular vestuario creado por Alfredo Miranda.

SOBRE LA OBRA

Cenicienta, Blancanieves y Caperucita acuden a un encuentro para saber qué fue de sus vidas tras 30 años de no verse. En este alocado encuentro, Cenicienta lidera un movimiento feminista, Caperucita se niega a aceptar que ya no tienen la vigencia que solían tener, y Blancanieves logró adaptarse, reconvirtiéndose en una princesa que brinda herramientas de autoayuda.

La obra muestra unas princesas resilientes, algunas empoderadas, pero sobre todo nostálgicas y dispuestas a analizar sus propios cuentos, donde se cuestionan el tipo de historias contadas a las familias durante años; pero también reivindica la autoría de Charles Perrault (autor francés de los clásicos infantiles). Si bien su tiempo de gloria ha pasado, no se dan por vencidas y quieren una nueva oportunidad para volver a brillar. Y en el afán por revivir su fama de heroínas, recordarán el éxito y sus épocas doradas de una manera divertida y delirante al mismo tiempo.

El equipo de la obra se completa con la asistente de Dirección Dolores Pazos, diseño de iluminación de Gustavo Martincic, diseño de escenografía de Candela Chirino, realización de escenografía de Candela Chirino, Marianela Méndez, Nahuel Agüero y Leandro Moyano, y producción general de Marina Sol Stipanich y Marcelo Rossi, alumno de Cibrián honrado con la posibilidad de poner en escena esta exquisita comedia.

