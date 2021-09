Prisma: del Radio City al Coliseo porteño y los Estados Unidos

La pandemia del Covid 19 puso en pausa a los seis años de gira ininterrumpida que PRISMA, la banda tributo a Pink Floyd por excelencia, estaba realizando en la Argentina. A fines de agosto, el muro se derribó y el grupo volvió a los escenarios comenzando en Olavarría, Necochea y Tandil y ahora este viernes 17 de septiembre a las 21.30hs, será el turno de Mar del Plata con un mega show en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

Luego de su paso por la ciudad, PRISMA tiene previsto continuar con su tour 2021 por el resto del país hasta que en diciembre viaje con «la Experiencia Pink Floyd» a los Estados Unidos.

Catalogados por la prensa nacional como “la mejor banda sudamericana que recrea la magia de Pink Floyd”, PRISMA supo leer desde un comienzo a su público, ávido de presentaciones que son una experiencia en sí mismo, siendo tanto la música como el propio espectáculo, parte del combo perfecto para alcanzar el standard que esperan sus seguidores.

PRISMA está integrado por Francisco Fresard en voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo; Fausto Penacca en teclados; Mili Bottini y Melany Flores en coros y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros; nueve músicos que a lo largo de dos horas de show, repasan clásicos como The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here o Animals, entre tantos otros que resuenan con extrema precisión, logrando transmitir de la manera más fiel el espíritu de la banda que lideró Roger Waters. Y PRISMA lo hace con una gran puesta de escena entre luces, efectos y videos que invita a un viaje en el tiempo con una impronta actual.

Quienes fueran elegidos por la cadena internacional de cines Showcase para la difusión de lo que fue la última película de The Wall, en octubre actuarán en el Teatro Coliseo de Capital Federal además de Bahía Blanca, Neuquén y Santa Rosa mientras se siguen confirmando fechas.

Para su show en Mar del Plata, que cuenta con la producción ejecutiva de Clap!, las entradas están a la venta en la boletería del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany y por Plateanet.

Comentarios

comentarios