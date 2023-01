Prisma presenta Pink Floyd bajo las estrellas en Villa Victoria

La banda Prisma Pink Floyd Experience llega a Mar del Plata con una propuesta diferente. Los fanáticos de la banda inglesa podrán disfrutar de sus canciones al aire libre el sábado 21 de enero a las 22 hs en Villa Victoria.

Prisma Pink Floyd Experience, la banda Latinoamericana que más fielmente recrea la esencia de Pink Floyd, repasará con todos sus músicos gran parte de la discografía de los británicos en un increíble show en Mar del Plata. El nuevo espectáculo The Dark Side of the Moon será “bajo las estrellas” en los jardines de Villa Victoria, Matheu 1851, el sábado 21 de enero a las 22 hs.

Luego de una extensa gira por Estados Unidos durante el mes de diciembre, con shows aclamados por el público, Prisma regresará a Mar del Plata con una propuesta que cada año convoca a los fanáticos de Pink Floyd para un encuentro único para disfrutar de los clásicos de la exitosa banda internacional.

A lo largo de su trayectoria, Prisma se ha presentado en todo el país y en el exterior, y ha sido catalogada por el Diario Clarín como la agrupación latinoamericana que más fielmente transmite la esencia de los británicos y elegida por la Cadena Internacional de cines SHOWCASE para promocionar en Argentina la última película de Roger Waters The Wall.

Prisma está integrada por Francisco Fresard en Voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo; Fausto Penacca en teclados; Mili Bottini y Melany Flores en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir por el sistema ARTICKET (https://articket.com.ar/detalle/PRISMA-EN-VILLA-VICTORIA/) y en Belgrano 3420, San Martín 3263 o en boletería de la Villa Victoria. .

PRISMA PINK FLOYD EXPERIENCE – THE DARK SIDE OF THE MOON

SÁBADO 21 de ENERO – 21.30 hs

VILLA VICTORIA – Matheu 1850

Comentarios

comentarios