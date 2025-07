Profunda preocupación por la caída del turismo y su impacto en la gastronomía y la hotelería: «Sin consumo no hay trabajo»

UTHGRA Mar del Plata realizó un llamado de atención al Gobierno nacional y provincial, y expresó su profunda preocupación por el trabajo ante la crítica situación que atraviesa el sector turístico. En lo que va del 2025, la caída viene siendo una constante, en sintonía con el escenario en otros destinos del país. “Los últimos fines de semana largos fueron un fracaso: no se vio movimiento turístico significativo, la ocupación hotelera fue del 30 o 40%, las estadías fueron más cortas y el consumo cayó de manera alarmante”, señaló el secretario general, Pablo Santín.

A días del inicio de las vacaciones de invierno, las reservas en Mar del Plata apenas alcanzan el 30%, una cifra considerablemente baja en relación a otros años que anticipa un panorama desalentador para uno de los períodos más importantes del año.

El contexto golpea a toda la cadena de turismo, en la cual la gastronomía y la hotelería tienen un lugar central. En este sentido, UTHGRA Mar del Plata “sostiene un trabajo permanente para cuidar el empleo y los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el sector”, pero el impacto económico es visible: varios hoteles están cerrados temporalmente este invierno y muchos locales gastronómicos están optando por cerrar algunas noches o abrir con muy pocas mesas.

“La imagen es desoladora, nos duele como trabajadores y también es muy injusta, porque Mar del Plata tiene una gastronomía de excelencia, con muy buenos establecimientos y propuestas, y laburantes capacitados que brindan atención de primer nivel”, señaló Santín y remarcó: «El Gobierno debe reaccionar. Si no hay reactivación, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay trabajo. En esa coyuntura estamos hoy».

En junio, durante los dos fines de semana largos, uno por el Día de la Bandera y otro por la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, la ocupación hotelera en la ciudad no llegó al 30% en muchos establecimientos y apenas rondó el 40% en otros, con muy pocos alcanzando el 50%. En comparación con años anteriores, esto representa una caída de al menos 20 puntos. Además, se registró un 19% menos de turistas respecto al mismo período de 2024 en términos globales.

La tendencia se repitió en todo el país: durante esos fines de semana viajaron 2.162.750 turistas, un 16,6% menos que el año anterior. El gasto total también se redujo, con un descenso del 27,9% a precios constantes. Además, se acortaron las estadías: el promedio pasó de 2,9 noches en 2024 a 2,2 noches este año.

“Esto impacta de lleno en la hotelería y la gastronomía, donde la actividad encuentra alivio en los fines de semana largos en tiempos de retracción del consumo general. El turismo es un aliado, y cuando esto cae, se nota. El consumo se redujo al menos un 40%. Junio fue muy flojo y hasta en mayo, con buen tiempo, la ocupación hotelera fue del 50% sobre una base de varios hoteles cerrados después de la temporada”, analizó Santín.

La caída de la actividad turística se vincula también al retroceso en la actividad comercial. Según datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de los informes mensuales elaborados por la UCIP, las ventas en Mar del Plata llevan casi medio año con balances negativos.

En junio, las ventas cayeron un 9,8% interanual; en los fines de semana largos más del 4%, y por el Día del Padre, la baja fue del 6,3%. En lo que va del año, la evolución mensual muestra un repunte insuficiente del 7,4% en enero, seguido por una caída del 2,6% en febrero, un leve crecimiento del 1,8% en marzo, una suba del 2,3% en abril y una nueva caída del 4,8% en mayo.

Desde UTHGRA Mar del Plata marcaron que la situación no solo se traduce en estadísticas negativas, sino que “afecta el empleo, los ingresos y la calidad de vida de miles de familias; es real, no una tabla de Excel”.

“Es imperiosa y urgente la necesidad de aplicar políticas que reactiven el consumo interno y el turismo. Cuando el turismo se mueve, se incentiva el consumo, hay más trabajo y Mar del Plata está mejor. Pero si esta situación se sigue profundizando, el impacto puede ser mucho más grave y las consecuencias también. Esto debe ser un llamado de atención al Gobierno nacional y provincial. Si no hay reactivación, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay trabajo. Así estamos hoy, defendiendo lo que queda de los trabajadores», alertó el secretario general.

