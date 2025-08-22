Profundo dolor por el fallecimiento del reconocido empresario Antonio Toledo

El empresario Juan Antonio Toledo, gestor y titular de la cadena de supermercados que lleva su apellido, falleció este viernes a cuatro días de la fecha en que iba a cumplir sus 90 años de vida.

La novedad se conoció a media tarde y pronto causó profundo dolor no solo en su familia y la comunidad de la firma que lideraba sino también en todo el ambiente empresarial y comercial de la ciudad, donde se reconocía su enorme trayectoria y la relevancia que había tomado entre los principales emprendedores que ha tenido el distrito en las últimas décadas.

Toledo era de nacionalidad española, se radicó aquí cuando era todavía un adolescente llegó a Argentina junto sus hermanos de la mano de su abuelo. Tuvo un paso por la gastronomía y en siguiente etapa se dedicó a comercializar verduras de una huerta familiar, que repartía en una bicicleta.

Recién a mediados de la década del 60 avanzó en escala y abrió camino a supermercado Toledo, el punto de partida para una empresa que desde entonces emprendería un sostenido crecimiento en puntos de venta en distintos puntos de la ciudad y localidades de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Ahora Mar del Plata

