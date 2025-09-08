Programación de septiembre para los Puntos Digitales

Actividades culturales, cursos, recreación y juegos para todos los vecinos. Para consultas, los interesados pueden enviar un correo a puntosdigitales@mardelplata.gob.ar

El Municipio de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Participación Ciudadana a cargo de Gustavo Serebrinsky- dio a conocer la programación de septiembre del Punto Digital Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502) y el Punto Digital Libertad (Ituzaingó 8350). Las personas interesadas pueden pedir más información en puntosdigitales@mardelplata.gob.ar.

Ambos espacios fueron planificados para ser un ámbito de aprendizaje de idiomas, tecnología, cultura, recreación y juegos. En el caso del Punto Digital Libertad, los lunes de 15.30 a 17, se brindará el Taller de capacitación para la búsqueda de empleo y los martes y jueves de 8.30 a 12.30, habrá asesoramiento para la realización de trámites del ámbito municipal, provincial y nacional.

*Punto Colinas*

Como ya es habitual, continúan los talleres TIC con actualización en sus contenidos: Computación Práctica: formación digital en trámites, programas Office y herramientas de Google. Serán los miércoles de 13.30 a 15 y de 18 a 19.30. También sigue el curso de Uso de celular los martes y/o jueves de 9 a 10.30 y jueves de 13.30 a 15 con pocos cupos disponibles. En tanto que el taller TIC de Fotografía de producto; editores de fotos y videos tendrá lugar los miércoles a las 9 y los viernes a las 18. Y el de Operador Digital los miércoles a las 13.30 y a las 18.

En el marco de los talleres relacionados con la tecnología, inicia el curso “Inclusión Financiera: billeteras virtuales, uso de homebanking y transacciones virtuales” los miércoles a las 11.Y el modificado de Actualidad y seguridad en Redes, almacenamiento de datos e IA los martes y jueves de 11 a 12.30 y solo martes de 18 a 19.30.

A su vez, los sábados de 8 a 9.30 se abre Community Manager. Este curso es ideal para quienes quieren iniciarse en el mundo del marketing digital, redes sociales o comunicación digital. Además está el curso de Manipulación de Alimentos que se dicta el 17 y 24 de septiembre a las 17.30 y el 23 a las 16.

En los Espacios Culturales y Artísticos habrá Teatro para Adultos los martes a las 18 y los viernes a las 16.30. También el Ciclo de Teatro para Adolescentes los viernes a las 18.30, Dibujo y Pintura con técnicas en tizas, espátula y acuarelas para todas las edades los jueves y viernes de 16 a 18. En tanto que, Folklore dictada por Sandra Sosa será los sábados a las 10 con extensión de horario a mitad de mes. Mientras que continúa el Espacio Cultural en Idiomas: italiano los martes, desde las 13.30 y las 15 y los jueves de 18 a 19.30 e Inglés los lunes a las 13.30. Este mes se suma Vocabulario de Idiomas en idioma Ingles los lunes de 13.30 a 15.00.

De lunes a viernes, entre las 8 y las 14, continúa la biblioteca “Traé un libro y llévate otro” mientras que entre las 18 y las 19.30 estará disponible la sala de lectura. También seguirá el Café Cultural y Fusión de Idiomas: intercambio oral y cultural con el aporte de docentes jubilados dando sustento histórico, cultural y lingüístico desde el miércoles 14 a las 15.

Los lunes de 18 a 19.30 sigue el multiespacio de juegos de consola y juegos de mesa y los lunes en el mismo horario funcionará el encuentro libre de ajedrez. Los viernes desde las 15 se suma un Punto de encuentro para que los participantes o vecinos puedan socializar, proponer o adquirir tips de todas las actividades del espacio. Desde las 15 a las 16.30.

