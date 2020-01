Progresan las obras para potenciar la Estación Elevadora Cloacal de Punta Mogotes

Confirmó OSSE la prosecución de las tareas sobre una de las dos nuevas cámaras proyectadas. Se tiende a equilibrar caudales con la terminal “Magallanes” viabilizando –consecuentemente- la sustentabilidad del circuito

Con actividad continua en un sector de la zona de avenida De los Trabajadores entre Vergara y Croce, donde los operarios hacen foco en la construcción de una cámara derivadora que fortalezca la conducción del líquido cloacal del sistema en el ala sur de la ciudad, Obras Sanitarias le da continuidad en el comienzo del año a todo un programa integral de mejoras mecánicas en el lugar con un claro propósito: reducir el grueso del caudal domiciliario dirigido originalmente a la terminal “Magallanes”.

“Se ha realizado el replanteo y la excavación correspondiente. Se hormigonó tanto la losa de fondo como los tabiques. Los trabajos marchan tal lo previsto”, confió el arquitecto Carlos Katz , presidente de OSSE, al tiempo que adelantó que “luego se avanzará con un corte sobre el caño principal para disponer los accesorios correspondientes y colocar el marco de la futura compuerta”. También está prevista la demolición de la boca de registro.

Ciertamente y con una inversión de oficial de $ 7.222.948,76 (Licitación Pública 04/2019), la obra tiene que ver con la construcción no sólo de la cámara derivadora aludida sino también de otra –receptora- en la Estación Elevadora Cloacal Punta Mogotes. Esto posibilitará aminorar gran parte del caudal domiciliario indicado precedentemente, dado que por un lado se agilizará el transporte del líquido cloacal del sistema que circula por avenida De los Trabajadores a la Estación Elevadora Punta Mogotes, y con la cámara receptora se tomará todo ese caudal para disminuir la energía cinética que trae.

A propósito de ambas cámaras vale aclarar que la “derivadora” será dotada con una compuerta “stop- log” que agilizará la operación y facilitará la regulación del caudal, y que la “receptora” hará además las veces de “operador eventual” interviniendo en caso de que deban ensayarse detenciones programadas tanto por mantenimiento del sistema o debido a tareas de limpieza general de la terminal. En este caso habrá de disponerse, para la adecuada funcionalidad general, una bomba sumergible.

Según se desprende del plan de acción en desarrollo, se prevé que el inicio de los trabajos en la segunda de las cámaras arranque a fines de febrero, luego de completar toda intervención inherente a la correcta funcionalidad del equipo derivador.

Cabe destacar, según confiaron técnicos de las gerencias de Servicios y Producción de OSSE, que el desarrollo de las tareas en zona de predio de Aldosivi -club que gentilmente facilitó el acceso y egreso del obrador desde un sector de su estacionamiento- no provoca interferencia alguna en sector de calle y tránsito peatonal y/o vehicular. Esto es, con la obra no se ocasionan trastornos en esta época del año cuando la afluencia turística alcanza sus picos máximos.

“Estación Magallanes resulta una estructura fundamental en la operatividad cloacal de la ciudad. Estos trabajos que se centralizan hoy día en Punta Mogotes servirán, a la postre, para dar equilibro de caudales entre los dos equipos: Magallanes y Mogotes. El propósito no es otro más que el de acentuar las intervenciones por mejoras en el tratamiento de los efluentes. Esto es, no quedarnos con el Emisario Submarino primero y la EDAR después. Superarnos e ir por más. Llegar a más vecinos y mejorar la infraestructura existente”, concluyó remarcando Katz.

Para mayores informes o consultas los interesados podrán comunicarse con el Centro de Atención al Cliente: 0810-6662424- o bien ingresar a la renovada Web institucional www.osmgp.gov.ar .-

