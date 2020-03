Prohibirán los cortes de servicios esenciales

El Presidente ultimaba los detalles y el alcance del decreto. Incluirá los servicios de agua, luz, gas, internet y cable para determinados sectores.

El presidente Alberto Fernández firmará en las próximas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales por falta de pago que podrían incrementarse por la crisis económica profundizada por la cuarentena obligatoria para contener el coronavirus. La medida incluirá los servicios de agua, luz, internet, cable y televisión satelital, entre otros.

La medida, cuyo alcance temporal aún no se conoce, había sido confirmada por el propio jefe de Estado el lunes. “Estamos trabajando en un DNU para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales, para que el que no pueda pagar no se quede sin agua, luz, Internet, ni cable”, había dicho el mandatario en declaraciones a América.

La semana pasada el titular de Diputados Sergio Massa precisó que el Gobierno estudiaba en qué forma implementar el DNU para evitar que aquellos que pudiera pagar los servicios dejaran de hacerlo. «El ministro (Matías) Kulfas ya está trabajando con las distribuidoras para que no haya tampoco proliferación de vivos», sostuvo el titular de la Cámara Baja durante la conferencia de prensa con bloques opositores. Newsletters Clarín Coronavirus en la Argentina

Diputados del Frente de Todos habían propuesto para ello que la medida se centrara abarcara a las pequeñas y medianas industrias, a las cooperativas y empresas recuperadas, a los centros de salud tanto públicos como privados, a las entidades de bien público que se dedican a producir, elaborar y distribuir alimentos y a los sectores más postergados.

La iniciativa se suma al paquete para monotributistas de las categorías más bajas anunciado el lunes por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo Claudio Moroni.

